Waves, premier solo réussi de l’artiste circassienne Anouk Vallée-Charest

Après 23 ans de carrière dans le monde de la gymnastique, de la danse et des arts circassiens, Anouk Vallée-Charest présente son premier solo en apesanteur, sous l’eau et dans les airs, avec pour accessoires les sangles, le cerceau et le tissu cocon aérien. Une belle performance, sûrement très éprouvante pour l’artiste, poétique, émouvante et envoutante pour le public.

Tout au long de l’année, Montréal offre de multiples spectacles de qualité dans divers théâtres de la ville, et en plus, ils sont gratuits.

Durant les 52 minutes de sa prestation, Anouk Vallée-Charest, qui est seule sur la scène, propose différents tableaux qui évoquent successivement les mondes aquatique, terrestre et céleste.

Une sorte d’immense méduse semble flotter entre deux eaux. L’artiste s’en extrait comme d’un cocon et joue avec le satin blanc grâce auquel elle s’élève dans les airs. Celui-ci s’étend ensuite sur toute la largeur de la scène et un très beau tableau d’ombres chinoises la présente se dédoublant comme par magie. C’est la partie que j’ai préférée. On aperçoit deux ombres de sa personne qui se poursuivent, se retrouvent, se séparent, le tout à toute allure. L’effet est saisissant.

Puis, c’est dans les airs qu’on la voit davantage se mouvoir, grâce à un cerceau aérien où elle mène, là encore, ses acrobaties impressionnantes. Sa gestuelle et ses chorégraphies sont pleines d’expressions très théâtrales. L’artiste se donne à fond et captive son public.

Seuls les morceaux de musique qui sont très bien sélectionnés gagneraient sans doute à voir leurs transitions travaillées.

Anouk Vallée-Charest donnera certainement très envie au jeune public de la salle à se risquer à la pratique des arts circassiens. Son enthousiasme est communicatif et sa performance est des plus réussies.

Waves

Anouk Vallée-Charest

Conception éclairages : Stéphane Menigot

Co-mise en scène : Jennifer Lecuyer

Chorégraphie : Lucie Vignault et Jennifer Lecuyer

Costume : Anomale couture

Waves, ls 21 octobre à la Maison de la culture Janive-Sutto, le 11 novembre à la Maison de la culture Mercier et le 22 novembre au Théâtre Desjardins, à Montréal