Empty Shell, horreur monochrome

Sur une île japonaise isolée, une entreprise a besoin de reprendre le contrôle d’une série d’installations au sein desquelles… quelque chose faisait l’objet d’études poussées. Et ce quelque chose nécessite qu’on y envoie des hommes et femmes avec peu d’équipement, une personne à la fois pour s’enfoncer dans les profondeurs terrifiantes d’Empty Shell.

Développé par CC ARTS, le titre, qui avait profité d’une version de démonstration intitulée Prologue (logique!), est un jeu de survie en vue du dessus comportant une bonne dose de combat. En explorant des bâtiments générés aléatoirement, le joueur devra accomplir une série d’objectifs, généralement réactiver un générateur, par exemple.

Mais le véritable défi se trouve du côté des « habitants » des divers corridors et autres pièces sombres du bâtiment que nous sommes amenés à explorer: qu’il s’agisse des scientifiques qui se trouvaient sur place au tout début, des autres soldats et mercenaires envoyés faire le ménage, ou de quelque chose d’autre, il faudra fréquemment défendre sa peau, y compris, parfois, dans la zone de départ, à l’extérieur du complexe.

Et pour rester en vie, nous aurons accès à une arme à feu de base, avec une poignée de munitions, et à une arme de mêlée. Car on découvrira bientôt qu’il faut économiser les balles: les monstres et autres ennemis sont nombreux, et même ceux qui sont également munis de fusils et autres mitraillettes ne laissent pas tomber de munitions, en mourant. Il faudra donc trouver le bon moment pour dégainer, et savoir viser correctement.

Autrement, Empty Shell jouit d’une esthétique franchement particulière: on reprend ainsi l’impression de jouer à travers une caméra des années 1980, ou n’importe quel équipement qui retransmettrait des images en basse qualité. Notre personnage est peu détaillé, l’image est pixelisée, et comme le mentionne le titre de cet article, le tout est uniquement en noir et blanc. Ajoutez à cela l’interface utilisateur qui tient d’un mélange entre une cassette VHS et un ordinateur tournant sous DOS, et vous obtenez un « paradis » pour nostalgiques.

Cela étant dit, ce côté rétro, combiné à des niveaux de zoom variant selon la taille de la pièce dans laquelle on se trouve, joue bien son rôle consistant à créer une ambiance à couper au couteau: ce tas de pixels mouvant, au loin, est-il un ennemi? Une caisse contenant de précieuses munitions?

Ce flou artistique est malheureusement aussi une épine dans le pied du jeu: oh, la chose est agréable, et on aime l’effet de style, mais après 15 minutes, cette façon de volontairement obscurcir l’environnement et de compliquer le jeu devient quelque peu agaçante.

Les pires défauts du jeu sont toutefois son niveau de difficulté et son côté aléatoire. Passe encore pour le tracé des corridors et l’agencement des pièces, mais on ne sait jamais si la salle où l’on entre contiendra deux caisses vides ou encore une quantité gigantesque de monstres terrifiants qui encaisseront toutes nos balles sans coup férir.

Le plus drôle, dans tout cela, c’est que le jeu dispose de caractéristiques qui permettraient d’en faire un excellent jeu de rôle et d’action, notamment cette fantastique gestion du son pour faire savoir qu’on monstre s’approche, ou encore ces statistiques données à chaque personnage, voire cet inventaire que l’on doit apprendre à gérer pour utiliser éventuellement des gadgets et des appareils spéciaux.

Mais c’est vraiment le côté aléatoire qui gâche l’expérience; un peu de hasard n’a jamais fait de mal à personne, certes. Par contre, il est paresseux de se cacher derrière une difficulté et une répartition des ennemis excessivement aléatoire en affirmant que son jeu peut être exigeant ou audacieux.

Bref, l’expérience d’Empty Shell devient rapidement lassante. Beaucoup trop rapidement, même. Sans oublier frustrante. De quoi se demander s’il n’y a pas autre chose qu’il est possible de faire ou d’acheter avec les 15 $ exigés pour ce jeu.

Empty Shell

Développeur: CC Arts

Éditeur: Hyperstrange

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Interface et sous-titres offerts en français