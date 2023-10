Des poules en liberté? Pas vraiment

Certains cartons d’oeufs viennent avec des illustrations de poules dans un pâturage bucolique, et les mots « poules en liberté ». Le Détecteur de rumeurs a voulu savoir si cette allégation était bien vraie.

Différents types de poulaillers

Il faut d’abord savoir qu’il existe plusieurs systèmes d’élevages utilisés par les producteurs d’oeufs.

Cages conventionnelles ou classiques (en batterie)

Selon le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) du Canada, il s’agit d’un enclos en grillage muni de dispositifs d’approvisionnement en eau, d’alimentation automatisée et de ramassage des œufs. Elles logent habituellement 4 à 8 poules.

Cages enrichies

Il s’agit d’un enclos en grillage, un peu plus spacieux que les cages conventionnelles, doté de perchoirs, de nids, d’une aire de grattage. Ces cages, plus grandes que le modèle classique, peuvent contenir 10 à 100 poules.

Poules en liberté (volière)

Les volières sont des systèmes sans cages où les nids, les perchoirs et les sources de nourriture et d’eau se trouvent sur plusieurs niveaux surélevés, selon la description du CNSAE. Dans certains cas, les poules sont gardées sur un seul niveau au sol. Selon des scientifiques australiens, dans un article résumant la réglementation encadrant le bien-être des poules, compte tenu du grand nombre de poules qui peuvent être logées dans ces installations, elles n’ont pas nécessairement beaucoup plus d’espace que dans une cage.

Poules en libre parcours

Les poules en libre parcours sont logées dans un environnement semblable à une volière ou un poulailler au sol, mais elles ont également accès à un parcours extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent. Selon les scientifiques australiens, il existe beaucoup de variations d’une installation à l’autre. Dans certains cas, il s’agit d’un petit enclos ressemblant à un pâturage où les poules sont presque toujours à l’extérieur. Cependant, le modèle dominant consiste plutôt en des dizaines de milliers de poules qui passent la majorité de leur temps à l’intérieur et qui ont accès seulement à un petit carré de ciment à l’extérieur.

Des innovations récentes

Jusque dans les années 1920, les poules étaient bel et bien élevées en libre parcours avec un accès à l’extérieur, rappellent des chercheurs turcs qui se sont intéressés au bien-être des poules dans différents types d’élevages. Les cages conventionnelles, dites en batterie, ont été développées après cette époque pour maximiser la production d’oeufs.

La popularité de ces cages a toutefois réellement augmenté à partir des années 1960 dans le contexte de l’industrialisation de la production animale, rappellent les scientifiques australiens. Dans les années 1980, les cages dites enrichies ont aussi fait leur apparition.

Vers l’interdiction des cages

Toujours selon les Australiens, l’intérêt des consommateurs pour des oeufs de poules en libre parcours — ou certifiés biologiques — a joué un rôle dans l’interdiction des cages conventionnelles dans certains pays. Par exemple, dans l’Union européenne, seulement 40 % des poules sont encore élevées dans des cages, d’après des données de 2022.

Au Canada, ce sont 52 % des poules qui sont dans des cages en batterie et 32 % dans des cages enrichies, selon le rapport annuel 2022 des Producteurs d’oeufs du Canada. Selon l’organisme Mercy for Animals, qui souhaite éliminer la cruauté à l’endroit des animaux, 80 % des Canadiens jugeraient qu’il est inacceptable de garder les poules dans des cages en batterie et 75 % s’opposeraient à l’utilisation des cages enrichies.

Des impacts sur le bien-être animal

Mais qu’en est-il du bien-être des poules? Des chercheurs canadiens et australiens se sont intéressés à la question dans une revue de la littérature publiée en 2016. Selon eux, l’étude du bien-être animal est complexe, puisqu’il s’agit d’un concept difficile à définir.

Pour certains, le bien-être réfère à un état affectif. Selon la SPCA de la Colombie-Britannique, le bien-être animal correspond ainsi à la capacité de vivre des expériences positives et de ne pas connaître des sensations négatives comme la douleur, la faim ou la peur.

Pour d’autres, on évalue plutôt le bien-être en observant si l’animal peut adopter des comportements normaux d’un point de vue biologique. Par exemple, selon des auteurs britanniques dans un article publié en 2016, les poules doivent pouvoir picorer, battre des ailes, prendre des bains de poussière pour nettoyer leurs plumes, préparer un nid et se jucher pour se reposer, la nuit. Les poules en libre parcours auraient donc un plus grand bien-être puisqu’elles sont libres de se déplacer et d’adopter ces comportements naturels, ajoutent des chercheurs polonais qui se sont intéressés en 2020 à l’effet du type de poulailler sur le comportement des poules.

Les poules en libre parcours sont d’ailleurs plus nombreuses à adopter des « comportements de confort » (battements d’ailes, ébouriffage des plumes, étirement des pattes) que celles dans des cages conventionnelles, ont observé ces scientifiques. Leur stress serait également moins élevé.

Enfin, selon les chercheurs turcs, les poules élevées en libre parcours ont une masse corporelle plus élevée, des os plus solides et un plus beau plumage. Cependant, celles élevées en cage ont moins de blessures aux pieds.

Mais là encore, il n’est pas toujours facile de distinguer les systèmes. Par exemple, illustrent les chercheurs britanniques, une poule en libre parcours aura un plus grand bien-être si elle dispose de beaucoup d’espace et si elle a accès à des arbres (pour l’ombre ou pour se protéger de la pluie), ce qui n’est pas toujours le cas.

En 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié des recommandations pour assurer le bien-être des poules utilisées dans la production d’oeufs. Pour réduire les dommages aux plumes et permettre des comportements naturels comme le battement d’ailes, les éleveurs ne devraient pas loger plus de 4 poules par mètre carré. De plus, comme les conditions d’hébergement affectent aussi le niveau d’agressivité, les élevages qui comportent plus de 30 poules devraient avoir une surface d’au moins 80 mètres carrés.

Le rapport souligne lui aussi que les élevages avec un accès à l’extérieur ont des effets bénéfiques sur le comportement des poules et préviennent les dommages aux plumes. Les espaces extérieurs doivent toutefois inclure des sections couvertes avec de la végétation comme des buissons et des arbres.

Se fier aux certifications

Mais tout ceci se reflète-t-il sur l’étiquette qu’on retrouve sur les emballages? En 2017, le Conseil national pour les soins des animaux d’élevage du Canada a adopté un Code de pratique pour la manipulation des poulettes et pondeuses. Cependant, ce document n’a pas force de loi, comme le déplorait en 2022 PJ Nyman, de l’organisme Mercy for Animals, dans une lettre publiée dans le Toronto Star.

L’organisation Humane Canada, qui combat la cruauté envers les animaux, confirme qu’il n’existe pas au Canada de système d’inspection permettant de vérifier si un producteur qui affiche sur l’étiquette que ses poules sont élevées en liberté ou en libre parcours s’y conforme réellement. De plus, même si des poulaillers sans cage sont utilisés, cela ne signifie pas que le bien-être des poules y est respecté. L’organisme suggère donc aux consommateurs de se fier plutôt aux certifications bio ou à des certifications octroyées par la SPCA. Celles-ci sont habituellement plus contraignantes pour les éleveurs. De plus, les élevages doivent être inspectés pour obtenir ces certifications.

Verdict

Au Canada, la plupart des poules sont encore élevées dans des cages. Cependant, il est difficile d’affirmer que les poulaillers sans cage ou en libre parcours sont une garantie de bien-être pour les poules, en raison de la variété des définitions et de l’absence d’inspections.