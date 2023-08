Le propulseur et l’égalité des sexes préhistorique

Cet outil, de son nom savant atlatl, est souvent considéré par les préhistoriens comme une révolution pour les chasseurs d’il y a 20 000 ans: non seulement permet-il de rester à une plus grande distance de sa proie, mais en plus, il multiplie par trois la vitesse du projectile.

Et dans une petite expérience menée à l’Université Kent State, en Ohio, la vitesse atteinte par les objets projetés ne différait pas selon les sexes : entre 10 et 20 mètres par seconde pour les 56 femmes, et entre 10 et 24 mètres par seconde pour les 42 hommes. Les mêmes volontaires montraient par contre un écart plus net, en faveur des hommes, quand il s’agissait de lancer par eux-mêmes un javelot.

« L’atlatl est un égalisateur », commente l’un des auteurs de la recherche, l’anthropologue Metin Eren. La recherche est parue le 16 août dans la revue Scientific Reports.

Égalisateur, au point où on pourrait y voir un argument de plus dans le débat des dernières années voulant que les femmes auraient tout autant pris part à la chasse que les hommes —au contraire de la vision populaire de la préhistoire, avec les hommes chasseurs d’un côté, et les femmes cueilleuses de l’autre. Dans leur introduction, les chercheurs émettent comme hypothèse que « la transition du javelot au [propulseur] aurait facilité une unification du travail, plutôt qu’une division du travail ».