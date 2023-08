Bénéfique, le jus de pomme de terre? Incertain

L’origine de la rumeur

Le jus de pomme de terre est employé depuis longtemps dans certains pays d’Europe pour traiter les ulcères d’estomac. Dans une revue des données sur le ses utilisations thérapeutiques parue en 2022, des chercheurs polonais faisaient remonter au début du XIXe siècle ses utilisations médicinales pour le traitement de « dysfonctions » gastro-intestinales.

Plusieurs sites (notamment ici et ici) prêtent aussi beaucoup d’autres vertus au jus de pomme de terre: éclaircir les taches sombres sur la peau, soulager la douleur et l’inflammation, diminuer l’acidité gastrique… et éliminer les pellicules. Sur TikTok, des influenceurs ont prétendu récemment qu’il guérissait les infections à la gorge dues au streptocoque A, rapportait le New York Post. Un traitement rapidement dénoncé par des médecins qui le considèrent comme dangereux.

L’intérêt pour le jus de pomme de terre ne vient toutefois pas que des influenceurs des réseaux sociaux. Comme le soulignaient les chercheurs polonais, puisqu’il s’agit d’un sous-produit important de la fabrication de l’amidon, l’industrie est à la recherche de nouvelles utilisations pour limiter le gaspillage.

Bon pour le système digestif?

Certaines études suggèrent effectivement que le jus de pomme de terre pourrait avoir un effet positif sur le système digestif. La solidité de leurs conclusions est toutefois limitée.

Par exemple, des chercheurs allemands ont proposé en 2005 à 42 patients souffrant de troubles gastro-intestinaux de consommer du jus de pomme de terre deux fois par jour. Les deux tiers ont rapporté une amélioration de leurs symptômes. L’étude ne comportait cependant pas de groupe contrôle, ce qui veut dire qu’on ne peut pas exclure un effet placebo.

En 2016, un étudiant de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni, a observé que le jus de pomme de terre empêchait la croissance d’Helicobacter pylori, une bactérie considérée comme la principale cause d’ulcères d’estomac. Les résultats, publiés dans le cadre d’une thèse de doctorat, n’ont pas fait l’objet d’un article révisé par les pairs dans un journal scientifique.

Enfin, une étude en 2018 par certains des mêmes chercheurs polonais a conclu qu’une poudre obtenue par la déshydratation du jus de pomme de terre diminuait l’inflammation des muqueuses de l’intestin et avait donc un effet protecteur sur le système digestif. Les expériences ont toutefois été menées uniquement sur des cellules et sur un rat.

Bon contre le cancer?

Quelques études ont associé l’activité anti-inflammatoire et antimicrobienne du jus de pomme de terre à la présence de deux glycoalkaloïdes : l’alpha-chaconine et l’alpha-solanine. Or, l’intérêt pour ces molécules vient aussi du fait que, selon plusieurs études réalisées dans les 20 dernières années (2004, 2005, 2010, 2013, 2016, 2023), elles pourraient empêcher la prolifération des cellules cancéreuses.

Les glycoalcaloïdes sont toutefois toxiques pour l’humain si elles sont présentes en trop grande concentration. En Europe depuis 2002, certains produits à base de pomme de terre ne peuvent pas contenir plus 150 mg de glycoalcaloïdes par kilogramme. Comme les études sur ces molécules n’ont été réalisées que sur des cellules ou (plus rarement) des animaux, on ignore la quantité qu’un humain devrait ingérer pour réduire son risque de cancer, à supposer que cet effet soit réel.

En manque d’études sur des humains

Reste que, comme le reconnaissaient les chercheurs polonais, des études cliniques menées chez l’humain seraient nécessaires pour confirmer ces prétentions.

En effet, dans la plupart des cas, les observations reposent sur des expériences réalisées en laboratoire ou sur des animaux. Selon le National Capital Poison Center des États-Unis, aucune étude n’a prouvé l’efficacité du jus de pomme de terre pour traiter les infections par le streptocoque A ou pour prévenir le cancer.

De plus, la composition du jus de pomme de terre varie selon la variété de plante utilisée. Kowalczewski et des collègues avaient notamment montré en 2021 des différences au niveau de la concentration en polyphénol et en glycoalcaloïdes. Le procédé d’extraction du jus peut aussi influencer son contenu. Ces facteurs pourraient donc modifier les effets du jus sur la santé.

Enfin, les liquides testés dans les études sont généralement très concentrés. Les scientifiques polonais expliquent qu’une portion de jus équivaut à 200 g de tubercule. Cette concentration est nettement supérieure au jus qu’on pourrait obtenir à la maison en râpant une pomme de terre.

Verdict

Même si le jus de pomme de terre semble avoir, sur des cellules ou chez des animaux, quelques propriétés intéressantes, aucune étude n’a encore démontré de façon convaincante qu’il est bénéfique pour la santé.