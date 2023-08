Les rôles traditionnellement masculins sont toujours majoritaires à l’écran ou sur les planches, indique une étude

Les personnages interprétés par des acteurs dans des films, à la télévision et sur la scène sont trop collés sur les rôles genrés traditionnels, selon une nouvelle étude produite par des chercheurs des Universités de Northumbria et Durham.

Selon les auteurs des travaux, les acteurs interrogés à ce sujet jugent d’ailleurs que les personnages qu’on leur demande de jouer correspondent davantage aux stéréotypes masculins que ce à quoi ils s’identifient eux-mêmes.

À l’opposé, les actrices ayant participé à l’étude se sont davantage identifiées aux caractéristiques genrées des personnages qu’elles devaient jouer, ce qui démontre peut-être l’impact de changements positifs au sein de l’industrie du divertissement, « à la suite des mouvements #MoiAussi et des campagnes pour un meilleur équilibre des genres », écrivent les chercheurs.

Plus de 300 acteurs et actrices ont ainsi donné leur avis et fait part de leurs expériences en lien avec la nécessité de devoir se conformer à des rôles genrés traditionnels dans le cadre de leur travail, en plus de s’exprimer à propos de la disparité entre les personnages joués et leur idéal en la matière.

Ces travaux ont été réalisés par Clare Cook et Thomas Pollet, de l’Université de Northumbria, ainsi que Jamie Callahan, de l’Université Durham. Leurs conclusions ont été publiées dans Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

Interrogée à propos des résultats de l’étude, justement, Mme Cook affirme qu’il s’agit de la première fois où les acteurs interprétant des rôles genrés sont questionnés sur ceux-ci.

« Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est que ce sont les acteurs masculins qui se sentent moins représentés par leurs personnages, plusieurs d’entre eux affirmant que les choix disponibles étaient bien souvent très typiques et excessivement masculins », a-t-elle déclaré.

Si la grande majorité des répondants s’identifiaient comme des hommes ou des femmes, un petit nombre d’entre eux – moins de 4 % – se sont plutôt identifiés comme non binaire, comme une autre identité, ou n’ont pas voulu préciser leur identité de genre. Les chercheurs ont ainsi décidé de se concentrer sur les personnes s’identifiant comme hommes ou femmes.

Cependant, plusieurs acteurs, hommes comme femmes, ont indiqué qu’ils aimeraient jouer des rôles moins typiquement genrés.

« S’il semble y avoir eu des changements positifs, il y a encore du travail à faire pour s’assurer que les rôles joués dans l’industrie du divertissement reflètent plus précisément la société dans son ensemble, et servant davantage à promouvoir l’égalité des genres », a ajouté Mme Cook.

Les chercheurs ont aussi constaté que les acteurs masculins et féminins étaient appelés à jouer des rôles genrés traditionnels, mais que les hommes devaient davantage se conformer à cette vision traditionnelle des genres, ce qui entraîne la présentation d’un idéal masculinisé.

Pour Jamie Callahan, « l’industrie du divertissement reflète et renforce la culture. Notre étude démontre que l’idée de « si vous pouvez le voir, vous pouvez l’être » s’est améliorée pour les femmes et les rôles qu’elles peuvent jouer, et cela aide à transformer la représentation des rôles genrés. Mais pour se rapprocher de l’égalité des genres, l’industrie doit repenser les rôles créés pour les hommes ».