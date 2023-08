Liberté, égalité… et jeu mis de côté

L’idée est intéressante: mélanger des notions de jeu avec construction de paquets de cartes, de combat roguelite et une bonne pincée d’horreur. Le tout sur la toile de fond particulièrement sanglante et chaotique de la Révolution française, à Paris. Mais à trop vouloir en faire, Liberté s’enfarge dans les fleurs du tapis et offre plutôt une expérience ennuyante et brouillonne.

Développé par Superstatic et lancé en mai dernier, Liberté s’intéresse donc à un événement historique majeur, mais qui est sous-exploité dans l’univers du jeu vidéo. Il y a bien eu un volet de la série Assassin’s Creed, et possiblement deux ou trois autres tentatives chez d’autres développeurs et éditeurs, mais ce point tournant du 18e siècle semble encore être l’équivalent d’un diamant mal dégrossi.

Ici, on incarne René, un jeune homme qui est non seulement un révolutionnaire, mais on découvrira également que nous sommes la créature d’un monstre venu de bien loin dans l’espace… Quel est l’objectif de cette créature? Et en quoi cela s’inscrit-il dans cette période historiquement exceptionnelle? Nul ne le sait.

Ou, plutôt, on se sera malheureusement lassé après une trentaine de minutes de jeu. Pourquoi? L’idée d’un jeu d’action mêlé de fantastique dans les rues de Paris a clairement du bon, mais le mélange de tous ces genres de jeu fait en sorte que l’on peine à trouver un angle intéressant.

Est-ce un titre historique? Un jeu d’action pur et dur? Un jeu de monstres stellaires qui tentent d’atteindre de mystérieux objectifs sur Terre? On articule largement l’expérience autour de la gestion des cartes, mais cette gestion semble pourtant secondaire: plutôt que d’avoir des phases de combat ressemblant à Slay the Spire, par exemple, où les affrontements au tour par tour nécessitent une gestion adroite de nos ressources, ici, il s’agit plutôt d’un titre où il faut réagir en quelques secondes en esquivant les attaques des nombreux ennemis.

Les cartes, quand il est possible d’en récupérer, doivent être conservées, ou encore être détruites pour obtenir les points nécessaires afin d’utiliser d’autres cartes et se servir de leurs effets comme autant d’habiletés à utiliser à répétition.

Pourquoi ne pas avoir simplement créé un système de progression qui permet de déverrouiller des habiletés selon un contexte précis, ou en fonction de nos points d’expérience? Pourquoi chaque niveau (ou partie de niveau, plutôt) semble-t-il minuscule, ce qui brise le rythme de l’exploration?

Tout n’est pas mauvais, dans Liberté, et on appréciera l’étrange mélange de la Terreur et de cette autre terreur, celle venue des tréfonds de notre galaxie. Dommage, cependant, que l’exécution de la chose laisse franchement à désirer. Peut-être y aura-t-il encore des correctifs?

Liberté

Développeur: Superstatic

Éditeur: Anshar Publishing

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français