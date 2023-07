Krzyzacy – Knights of the Cross, quand une idée est meilleure que son exécution

Quand j’ai vu le style graphique pixelisé de Krzyzacy – Knights of the Cross, rappelant les 16 bits du Super Nintendo, je voulais absolument l’essayer. Je suis maintenant face à un dilemme devant ce jeu: si la jouabilité est excellente et la présentation généralement parfaite, il y a toujours des bogues majeurs, des portions de texte non traduites, et il est difficile de comprendre ce qui se passe du côté de la narration.

Comme j’ai d’abord accroché sur les visuels, je peux dire qu’ils restent aussi beaux que dans les images publiées en ligne. Par contre, j’ai compris la signification du V-sync avec ce jeu, puisqu’il n’y en a pas, et que c’est flagrant dès l’introduction. Quand la caméra se déplace sur des images fixes, ça accroche jusqu’au plus profond de l’âme. Autrement, quand les scènes de combat sont en plein écran, les pixels sont vraiment trop gros, et on perd un peu de leur charme.

Les personnages, lors des dialogues, sont dépeints dans un style qui mélange le dessin et les pixels, et c’est parfait… si on aime l’hypersexualité. Les personnages sont majoritairement des femmes avec peu de vêtements, et on peut cliquer dessus pour voir les lois de la physique en action alors qu’elles sautent et tournent dans tous les sens. Je ne m’attendais pas à cela du tout, et pour un jeu inspiré d’un roman historique, j’ai du mal à croire que l’adaptation est très fidèle.

En fait, l’histoire est la partie la plus négative dans ce jeu. Les scènes peuvent se présenter de façon semi-aléatoire, et honnêtement, je n’y ai rien compris. C’est la guerre, il faut se battre et recruter des alliés, qui n’ont ni passé ni avenir. Je suis certain que l’oeuvre initiale devait être excellente, mais l’adaptation est ici très mal exécutée. Ajoutons les portions de texte vide, et la traduction (probablement elle-même d’une traduction) n’aident aucunement à la compréhension. Je pense que le jeu aurait peut-être gagné à être entièrement joué sans tentative narrative, parce que le système est excellent, mais il est difficile d’ignorer l’histoire pour n’apprécier que les portions jouées.

Le système de jeu emprunte à celui très connu de Slay The Spire, c’est-à-dire qu’à chaque tour, on pige des cartes, qu’on peut jouer en échange d’énergie (elle aussi renouvellée chaque tour). Un indicateur nous apprend quel ennemi prévoit d’attaquer quel personnage, et idéalement on désire réduire les dégâts reçus. La différence, c’est qu’on ne contrôle qu’un personnage de notre équipe de quatre; les trois autres ont tous des abilités qu’ils vont déclencher à la fin de notre tour, en fonction des couleurs des cartes jouées. C’est un système à la fois simple et complexe, que j’ai beaucoup apprécié. À la fin d’un combat, on peut ajouter des cartes à notre paquet, ou choisir de récupérer plus d’argent pour recruter des alliées ou pour se soigner. Parce que non, la vie de se régénère pas toute seule à la fin des combats, et ce défi ajouté nous pousse à prendre notre temps et à bien calculer les risques de chaque geste. Dans un mode purement roguelike et sans histoire, c’est le genre de jeu qui me captive.

Malheureusement, Krzyzacy vient avec son lot de problèmes, et certains brisent le jeu. J’ose croire que des corrections seront amenées dans le futur, parce que quand le bouton de retour oublie d’appraitre, se retrouver coincé au camp sans possibilité de revenir à la carte du monde pour progresser, c’est frustrant. Il faut alors recharger sa partie, en espérant avoir pensé à sauvegarder juste avant d’entrer au camp, sinon adieu le progrès. D’après mon expérience, cette mystérieuse disparition se présente environ une fois sur trois. Ajoutons à cela les portions de texte où on nous dit seulement « text undefined », et on comprend la frustration de plusieurs joueurs.

Krzyzacy – Knights of the Cross offre un système de jeu vraiment excellent, dans un emballage au style magnifique (bien que malheureusement trop sexualisé à mon goût). Malgré tout, sa traduction non complète, peu soignée et dans un ordre très peu compréhensible l’empêche de s’élever à un niveau recommendable, et ses bogues majeurs finissent d’enfoncer le clou. J’espère que nous aurons droit à des corrections, parce qu’il y a énormément de potentiel malgré tout.

4/10

Krzyzacy – Knights of the Cross

Développeur: Olive Panda Studio

Éditeur: Olive Panda Studio et Neverland Entertainment

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français