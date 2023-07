Les anomalies de l’Atlantique en deux graphiques

SI on prend la moyenne des températures de surface récoltées plusieurs fois par jour par des satellites, des navires et des bouées, on obtient ce graphique, qui permet de remonter jusqu’en 1981: à chaque année correspond une ligne. La ligne noire est 2023: on la voit se détacher, le 28 février de la ligne rouge, représentant l’année qui était, jusque-là, la plus chaude soit… 2022. Elle atteint le seuil des 24 degrés le 8 juillet, et des 24,5 degrés le 17 juillet.