Éclipse, le 4e album de Mamselle Ruiz en un mélange de musique et cirque

Installée à Montréal depuis 2010, Mamselle Ruiz est une chanteuse québéco-mexicaine qui compose et interprète ses chansons. Elle se fait accompagner de quatre musiciens à la batterie et à la basse, à la guitare et à différents instruments à vent, clarinette, flute, saxo… Sa voix chaude et puissante sur sa musique aux rythmes relevés de style latino-américain s’harmonise bien avec les arts circassiens. Et c’est dans le cadre du Festival Montréal complètement cirque qu’elle a choisi de lancer son quatrième album, intitulé Éclipse.

Mamselle Ruiz qui fait des tournées dans le monde entier va bientôt fêter son 1000e concert… c’est dire qu’elle est une habituée de la scène. Entre ses chansons qu’elle accompagne à la guitare ou qu’elle danse, elle fait participer la salle et sait se raconter, évoquer des souvenirs d’enfance, des rêves ou des réflexions qu’elle tient sur le monde… Pour elle, l’âme se cache dans les cordes vocales. Et elle n’a peut-être pas tort. Sa voix révèle la chaleur du Mexique et la sensibilité de ses chansons douces, romantiques ou plus rythmées.

Chacune d’elles est agrémentée par les performances de huit artistes talentueux qui font leurs numéros : couple de danseurs de salsa acrobatique, excellents artistes au cerceau aérien et au sol, diverses acrobaties, danses coordonnées ou sociales, couple qui s’envole sur ses sangles aériennes… Mamselle Ruiz elle-même décolle du sol pour se retrouver dans les airs tout en continuant à chanter.

Mais le numéro le plus fascinant de la soirée, selon moi, est celui proposé par une contorsionniste absolument incroyable et qui défie les lois de l’anatomie et de la gravitation. Rien ne résiste à ses mouvements les plus fous, réalisés avec une apparence de simplicité. On croirait un corps de caoutchouc flexible capable de se plier dans tous les sens possibles. Dans son vêtement ajusté qui fait penser à du métal argenté, elle ressemble à une créature imaginaire venue d’une planète inconnue. Un moment tout à fait fascinant pour les spectateurs.

Avec ses éclairages spéciaux et ses envolées de bulles de savon, tout le spectacle de Mamselle Ruiz est parfaitement réglé pour proposer au public un beau mélange de musique et d’arts circassiens.

Mamselle Ruiz, Canada / Mexique Éclipse