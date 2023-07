L’après-midi tombe pour ceux qui aiment encore jouer

L’être humain est un animal joueur. Dès qu’il en est capable, l’enfant joue, et il joue, qu’il soit heureux ou triste, riche ou pauvre, au sein d’une atmosphère paisible ou belliqueuse; quelles que soient les circonstances, il ne cesse de jouer. Et voilà que devenu adulte, tout change: il ne joue plus ou presque plus. Alors, Homo sapiens ou Homo ludens? Le jeu, cette action libre, ressentie parfois comme dénuée de tout intérêt, est peut-être au contraire fondamentale puisqu’elle s’inscrit dans des règles strictes et qu’elle produit l’enthousiasme et la joie pour ceux qui s’y adonnent.

L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent, présenté dans le cadre du festival Montréal complètement cirque par la compagnie de cirque multidisciplinaire La Croustade, est destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes qui aiment encore jouer.

Deux artistes sur scène, un homme et une femme, font la démonstration que la vie peut ne jamais cesser d’être une aire de jeu. Que l’on peut même – peut-être – travailler à gagner sa vie tout en continuant à jouer, à transformer toutes les activités, y compris les plus sérieuses, en activités ludiques.

Vincent Jutras et Éline Guélat prouvent que tout peut être jeu, que l’on peut jongler avec les claviers et les souris d’ordinateur ou les téléphones cellulaires, que l’on peut transformer la banane de son gouter en de multiples accessoires, juste pour jouer. Que l’on peut faire comme si… et tout métamorphoser en jeux inédits.

Dans de belles performances de danse ludique et coordonnée, ou qui s’assimilent à du hip hop avec acrobaties, contorsions, clownerie, jonglerie avec planches à roulettes et autres fantaisies qui leur son propres, ils nous montrent que la poésie, le jeu, la complicité est à notre portée et ne demande qu’un peu de créativité et d’esprit ludique pour émerger.

Ainsi les objets sont détournés de leur usage, les corps s’emmêlent au moment où on doit s’habiller et qu’on ne retrouve plus sa jambe passée à l’arrière de son bras et de son cou… Il faut certes être souple pour de telles confusions… mais chacun fait avec ce qu’il a.

Sur de belles musiques très bien choisies parfois graves et qui ressemblent à la monotonie de la vie de ceux qui ont oublié qu’ils ont été enfants et ont aimé jouer, ou plus souvent entrainantes, poétiques ou joyeuses, leurs performances s’enchainent dans un spectacle rafraichissant et qui met de bonne humeur; qui rappelle que l’on peut faire de la vie un jeu et qu’on a bien tort de l’oublier ou de s’en priver.

L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent, La Croustade

Mise en scène : Eline Guélat & Vincent Jutras

Interprétation : Eline Guélat & Vincent Jutras

Conception éclairage : Julie Brosseau Doré

Conseiller dramaturgique : Didier Lucien

Conseiller conception sonore : Maxime Lambert

Du 11 au 15 juillet 2023 à la Maison théâtre, à Montréal

8 ans et+