Brave Space, les exploits au plus près des spectateurs

Sous un assez petit chapiteau qui n’admet que 100 spectateurs, une immense toile blanche de parachute au centre de la piste commence à prendre vie grâce aux mouvements des corps qui y sont dissimulés. Pas de gradins ni de quelconque siège pour le public. Celui-ci a été prévenu qu’il serait tantôt debout, tantôt assis à terre et tantôt même allongé sur le sol, qu’il participerait s’il le désire au spectacle, un spectacle qui comporte ses moments très périlleux et qu’il doit faire attention de ne pas perturber par quelque flash ou sonnerie de téléphone.

Brave Space réunit six talentueuses jeunes artistes, capables de s’exprimer dans toute la gamme des arts circassiens : funambulisme, acrobaties, contorsions, danse, cerceaux, jongleries, corde, tissus, trapèze, mât chinois…

Sous leur toile blanche et légère, ce sont elles aussi qui organisent leur matériel en montant les structures nécessaires à leur art. Les spectateurs sont témoins de tout ce processus. Et c’est cette proximité à la fois du matériel et des performances des artistes qui rend pour le public ce spectacle si intéressant et émouvant. Jamais n’est donné l’occasion de contempler d’aussi prés les numéros, d’en apprécier la beauté et la virtuosité mais aussi l’extrême difficulté, l’organisation minutée, les dangers, également les souffrances qu’ils suscitent alors que les artistes conservent leurs sourires non feints, car c’est d’évidence pour elles un réel plaisir que de se produire ainsi.

Les spectateurs, dont les enfants présents, sont sollicités pour aider à tenir une partie du matériel avec ou sans les autres artistes. Et c’est là aussi qu’on se dit que tout cet attirail composé de cordes et de tuyaux métalliques est somme toute très léger, précaire et n’apporte aucune sécurité aux artistes.

Les arts du cirque sont non seulement incroyablement exigeants par leur discipline, leur entrainement, la solidarité indispensable entre les artistes, mais terriblement dangereux, avec des risques de blessures à tout instant. Brave Space donne l’occasion d’en faire directement l’expérience en permettant d’observer au plus près les artistes qui se produisent.

La confiance est réciproque entre artistes et spectateurs. Chacun des groupes fait sa part du spectacle. Aux artistes, le talent, les risques et les performances, aux spectateurs, les émotions et la gratitude d’être témoins de tant d’efforts et de beauté.

Brave Space – Aloft – États-Unis

Directrice artistique : Shayna Swanson

Artistes : Zoe Sheppard, Hayley Larson, Linnea Ridolfi, Rachel Nesnevich, Heather Dart, Sarah Tapper

Scénographie : Angela Eve

Construction du décor : Erin Doll

Conception des costumes : Zoe Sheppard et Shayna Swanson

Concepteur de l’éclairage : Alex Avery

Montage sonore : Rachel Karabenick

Du 8 au 16 juillet 2023 à La Tohu, dans le cadre de Montréal Complètement Cirque