Un Domingo : de l’absurde à l’état pur

Les réunions de famille sont souvent des moments difficiles. Et elles le sont encore plus lorsqu’il s’agit d’y accueillir éventuellement un nouveau membre, le prétendant à la fille du maître de maison. Théâtre, cirque, musique, humour et absurdité se côtoient sans complexe et pour le plus grand bonheur des spectateurs du festival MCC dans ce spectacle Un Domingo de la troupe argentine signé Galpon de Guevara en partenariat avec Proyecto Migra.

Le rideau se lève sur un décor très soigné de théâtre : intérieur d’une demeure aristocratique, table monumentale en bois massif au centre et prête à accueillir les convives, tapis ancien, toile de maître au mur – un Goya peut-être – fauteuil où est assise une jeune femme revêtue d’une très belle robe blanche, presque une robe de mariée.

Elle attend. Les spectateurs aussi. Quand arrive celui dont on découvrira qu’il est son prétendant, un jeune homme plutôt malhabile qui renverse tout sur son passage…

Le ton est donné. Le spectacle est très drôle dès le début, très habile aussi par sa narration avec six acteurs, trois femmes et trois hommes, tous artistes circassiens qui usent de leur art, non pas sous forme de numéros successifs, mais dans une mise en scène parfaitement minutée qui déploie avec une grande économie de mots toutes les contradictions d’une famille dysfonctionnelle.

Le spectacle est totalement décalé, surréaliste, absurde, invraisemblable, quoique… Il évoque évidemment des scènes connues de tous où l’amour, la haine, la trahison, le ressentiment, l’abus de pouvoir, l’hystérie, la folie douce ou plus inquiétante émergent parmi les personnes d’une même famille.

Du coup, l’ensemble n’est plus ni si décalé ni si absurde. On rit beaucoup, tout le temps, on ne cesse d’être étonné à la fois par la proximité de la réalité et son total éloignement. Et on apprécie que ce théâtre circassien fasse entrer de manière très naturelle dans le jeu des acteurs plusieurs de ses arts comme la jonglerie, la danse, les acrobaties, les contorsions et autres corps suspendus dans les airs.

Tout est parfaitement réglé et intégré dans la succession des scènes comiques. Les artistes sont par ailleurs très talentueux dans leur jeu difficile. La musique est très belle, le maître, à la personnalité plutôt complexe et exécrable, est toutefois sensible et chante de l’opéra. Et toute la pièce conserve un fond clownesque d’un humour jubilatoire extrêmement réussi.

Le spectacle de cette troupe argentine incroyable est un partenariat de Proyecto Migra et de Galpon de Guevara. La première est une compagnie argentine spécialisée en cirque contemporain qui est une référence pour toute l’Amérique latine. Le second l’un des principaux théâtres indépendants argentins qui intègre les arts circassiens.

Une association parfaite pour faire découvrir, au public montréalais du festival Montréal complètement cirque, des artistes merveilleux et qui renouvellent encore les arts du cirque.

Un Domingo

Interprètes : Juan Carlos Fernandez Alvez, Sofia Galliano, Gabriela Parigi, Tomas Sokolowicz, Florencia Valeri et Tato Villanueva

Mise en scène par : Florent Bergal

Costumes : Celina Santana

Du 7 au 16 juillet 2023 au Théâtre Outremont