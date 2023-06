Le mystère de la faible gravité de l’océan Indien

À la base, la physique nous apprenait déjà que la gravité ne pouvait pas être parfaitement uniforme: pour que ce soit le cas, la Terre aurait dû être une sphère parfaite, dont la matière était répartie de façon uniforme. Or, il y a des bosses et des trous qu’on peut observer à l’oeil nu —les chaînes de montagnes et les océans— et il y a sans doute bien d’autres variations, cachées sous la croûte terrestre, qu’on ne peut pas voir.

En d’autres termes, la masse n’est pas uniformément répartie, et c’est la masse qui détermine la gravité. Il en résulte ces cartes de la gravité terrestre (photo) sur lesquelles la Terre a l’apparence d’une patate plus ou moins écrasée.

C’est d’une de ces régions cachées dont il était question en mai dans la revue Geophysical Research Letters. Ces dernières années, des satellites occupés à mesurer les variations de la force d’attraction de notre planète avaient remarqué qu’elle était à son niveau le plus bas dans l’océan Indien, à 1200 km au sud-ouest de l’ Inde: on a appelé cela l’anomalie géoïde de l’océan Indien. Il s’agit d’une région d’environ 3 millions de kilomètres carrés, où l’océan est en quelque sorte à 105 mètres plus bas que la normale.

À présent, on a peut-être une explication grâce à une série de 19 simulations informatiques des mouvements au sein du manteau —la couche située sous la croûte terrestre— réalisées à l’Institut des sciences de l’Inde par le géophysicien Debanjan Pal et ses collègues.

On parle ici de « mouvements » et de « changements » survenus dans le manteau au cours des 140 derniers millions d’années, et chacun des 19 scénarios présente des paramètres différents quant aux « flux » ou « panaches » de magma au sein du manteau. Les six scénarios qui correspondent au cas gravitationnel de l’océan Indien comportent tous des panaches de magma de plus faible densité, perturbés par l’affaissement d’une partie de l’ancienne plaque tectonique Téthys. Plaque tectonique qui, elle-même, est tout ce qui reste de l’ancien océan du même nom: lorsque l’Afrique et l’Inde s’étaient séparés il y a 120 millions d’années, l’Inde s’était déplacée vers le nord, dans l’océan Téthys, créant derrière elle ce qui est aujourd’hui l’océan Indien.

Il faut toutefois se rappeler qu’on n’a aucune technologie permettant à l’heure actuelle de « voir » ces panaches de magma dans le manteau — le manteau étant cette « couche » de notre planète qui commence à environ 35 km sous la surface des continents, et s’étend jusqu’au noyau. Il est également possible que d’autres secrets restent encore cachés.