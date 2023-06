Convergence, un condensé efficace de votre temps de jeu

Avant de commencer cette critique, je dois mentionner que je suis un amateur de tout ce qui se rapporte à League of Legends; j’y ai joué environ chaque jour pendant sept ans, essayé tous les jeux dérivés (Legends of Runeterra, Ruined King, Hextech Mayhem, Mageseeker), adoré la série animée Arcane sur Netflix… bref, je ne suis pas entièrement impartial à cet univers riche en récits.

Dans le cas de Convergence, nous suivons Ekko dans une aventure rapide remplie d’action et de séquences de plateformes, similaire aux séries Metroid ou Castlevania (d’où la naissance du terme metroidvania). En plus de devoir revenir sur ses pas et d’utiliser ses acquis pour trouver d’autres chemins, Ekko est capable de revenir dans le temps de quelques secondes, et la mécanique est le point central de ce jeu, un peu comme dans l’excellente série Prince of Persia. À la moindre erreur, on peut revenir en arrière, à condition d’avoir l’énergie nécessaire pour le faire. Et des erreurs, il y en aura beaucoup.

Le jeu n’est pas trop difficile dans son ensemble, mais les ennemis ne sont certainement pas des statues inanimées. Un bon nombre de variations sur les mêmes quelques ennemis du jeu, ajoutés à l’aventure à un rythme rapide, nous force à trouver des méthodes plus efficaces pour combattre, et faire usage de tous les pouvoirs d’Ekko. Les contrôles sont précis, et les erreurs semblent rarement injustes. Petit point négatif à noter, vers la fin de l’aventure, la qualité des opposants augmente, mais également leur quantité, ce qui devient une difficulté qui semble injuste, puisque l’écran se remplis parfois de tellement d’éléments différents qu’on perd de vue notre propre personnage.

Heureusement, les chapitres du jeu se suivent rapidement, et bien que j’ai été déçu de voir le générique après huit heures seulement – vu le prix –, j’ai apprécié tout ce qui était présenté. L’histoire, qui ne révolutionne pas le thème du voyage temporel, amène quand même quelques moments touchants, le tout présenté dans un style bande dessinée coloré et très agréable.

Tout amateur de League of Legends se demandera si nous aurons la chance de voir d’autres personnages de cet univers, et la réponse est oui. En plus de versions instrumentales de thèmes connus de certains personnages (je ne veux pas briser les surprises ici, mais c’est chaque fois un régal), Ekko fera équipe avec des alliés inattendus mais bien connus, et devra en affronter quelques autres. D’autres ne sont que mentionnés, mais c’est assez pour ravir tout le monde sans aliéner les néophytes.

Le jeu contient plusieurs éléments à collectionner, qui vont octroyer des composantes pour améliorer notre arsenal, ou débloquer une panoplie de variantes de couleurs pour Ekko, assez pour que le contenu téléchargeable demeure très optionnel. Certains sont cachés derrières des séquences rapides, qui font appel à toute l’agilité du joueur, alors que d’autres ne demandent que de dévier légèrement du chemin évident.

Ekko peut débloquer des techniques de combat, créer des améliorations à utiliser (un nombre limité d’entre elles sont accessibles à la fois, mais cette série est modifiable à tout moment, et vaincre un méchant de fin de niveau permet d’augmenter le nombre d’améliorations disponibles de façon simultanée), trouver des notes perdues qui vont offrir une mise en contexte supplémentaire; tout cela pratiquement toujours sur son chemin, de sorte qu’on ne perd jamais le focus de la quête principale.

Encore une fois, le contenu se débloque et l’histoire évolue à un rythme assez rapide, et la dizaine d’heures qui serait nécessaire pour tout débloquer entièrement semble parfois peu. En même temps, je me suis demandé ce que le jeu aurait pu offrir de plus, et je n’ai pas trouvé de réponse.

Convergence : A League of Legends Story est donc un condensé efficace, rapide et agréable de tout ce qu’un amateur de jeux d’aventure ou un fan de League of Legends pourrait désirer. À essayer, mais peut-être lors d’une baisse du prix?

8/10

Convergence : A League Of Legends Story

Développeur : Double Stallion

Éditeur : Riot Games

Plateformes : PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Xbox One et Series, Windows (testé sur Windows / Steam)

Jeu offert en français