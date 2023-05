Dans la Jérusalem antique, un grave problème de dysenterie

Une nouvelle analyse d’anciennes matières fécales provenant de deux latrines de Jérusalem datant du royaume biblique de Judée a permis de découvrir des traces d’un micro-organisme connu comme provoquant une diarrhée incapacitante chez les humains.

Une équipe de recherche de l’Université de Cambridge affirme qu’il s’agit du plus vieil exemple d’une infection de ce parasite chez l’humain. Les travaux sont publiés dans Parasitology.

« Le fait que ces parasites sont présents dans les sédiments de deux fosses de Jérusalem datant de l’âge de Fer suggère que la dysenterie était endémique dans le royaume de Judée », mentionne le principal auteur de l’étude, le Dr Piers Mitchell, du département d’archéologie de Cambridge.

« La dysenterie est un terme qui décrit des maladies intestinales infectieuses causées par des parasites et des bactéries qui provoquent de la diarrhée, des crampes abdominales, de la fièvre et de la déshydratation. Cela peut être fatal, surtout pour les jeune enfants. »

Toujours selon le Dr Mitchell, « la dysenterie se répand lorsque des matières fécales contaminent l’eau potable ou la nourriture, et nous avions suspecté que cela pouvait être un problème important dans les premières villes du Proche-Orient, en raison de la surpopulation, de la chaleur, de la présence de mouches, ainsi que de l’accès limité à l’eau durant l’été ».

Les échantillons fécaux provenaient de sédiments situés sous des toilettes découvertes dans deux ensembles de bâtiments excavés au sud de la vieille ville, qui remonte au 7e siècle avant notre ère, lorsque Jérusalem était la capitale de la Judée.

Pendant cette période, la Judée était un vassal sous le contrôle de l’Empire assyrien, qui à son pic d’influence s’étendait du Levant au golfe Persique, en regroupant une bonne partie de l’Iran et de l’Irak d’aujourd’hui. Jérusalem aurait ainsi été un centre politique et religieux florissant comptant entre 8000 et 25 000 résidents.

Les deux toilettes comportaient des sièges taillés en pierre et étaient d’une conception quasiment identique: une surface courbe peu profonde pour s’asseoir, avec un grand trou central pour la défécation, ainsi qu’un trou adjacent, à l’avant, pour que les hommes puissent uriner. « Les toilettes avec des fosses, de cette époque, sont relativement rares, et servaient généralement seulement pour les membres de l’élite », a indiqué le Dr Mitchell.

L’une provenait d’un bâtiment richement décoré du quartier Armon ha-Natziv, de Jérusalem, qui était entouré par un jardin. Le site, excavé en 2019, remonte probablement aux jours du roi Manasseh, un souverain assujetti aux Assyriens qui ont régné pendant 50 ans, au milieu du 7e siècle avant notre époque.

Le site de l’autre toilette, appelé Maison d’Ahiel, était un bâtiment domestique formé de sept pièces et abritant une famille de la classe aisée, à l’époque. La date de la construction est difficile à déterminer; certains experts évoquent le 8e siècle avant notre ère.

Cependant, sa destruction est clairement établie à 586 avant notre ère, lorsque le souverain babylonien Nebuchadnezzar II a brutalement mis à sac Jérusalem pour la deuxième fois après que ses citoyens eurent refusé de payer la somme convenue, ce qui a mis fin au royaume de Judée.

D’anciens textes médicaux de la Mésopotamie, pendant le premier et le second millénaire avant notre ère, évoquent le fait que la diarrhée affectait la population de ce qui est maintenant le Proche et le Moyen-Orient.

« Ces sources écrites ne fournissent pas de causes pour la diarrhée, mais nous encouragent à appliquer des techniques modernes pour déterminer quels pathogènes pourraient avoir été impliqués », poursuit le Dr Mitchell.