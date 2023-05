Rembobinage #88 : Master Gardener

Maître des films au rythme plus lent, aux personnages plus nuancés, Paul Schrader est de retour avec Master Gardener, un drame mettant en vedette Joel Edgerton, Sigourney Weaver et Quintessa Swindell. Pour ce nouvel épisode de Rembobinage, Hugo et Kevin découvrent ce film mêlant botanique, racisme et misère humaine.

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur BaladoQuébec, où vous pouvez également vous abonner directement au fil RSS du podcast.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Pour nous suggérer un film/une série télé, ou pour un commentaire, écrivez-nous.