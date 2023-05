La Russie, davantage un ennemi que la Chine, disent les Américains

Dans un contexte de tensions non seulement élevées entre Washington et Moscou, en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi entre Washington et Pékin, notamment en ce qui concerne Taïwan, les Américains semblent avoir fait leur choix : pour l’instant, révèle une nouvelle enquête du Pew Research Center, les Russes sont plus menaçants que les Chinois.

Le coup de sonde indique ainsi que les répondants ont quasi unanimement une opinion négative des deux pays, soit autant la Russie (91 %) que la Chine (83 %). Et près de six participants sur 10 (62 %) ont une opinion « très négative » de Moscou, alors que cette proportion est de plus de quatre sur 10 (44 %) pour Pékin.

Le leadership politique des deux pays n’est pas plus en mesure de calmer les craintes des Américains : 90 % des répondants disent avoir peu ou pas confiance en Vladimir Poutine, le dirigeant autoritaire russe, lorsque vient le temps de « poser les bons gestes » sur la scène internationale. Pire, 71 % ne lui font aucunement confiance dans ce domaine.

Pour Xi Jinping, chef d’État chinois qui s’est nommé lui-même dirigeant à vie, ces proportions sont plutôt de 77 % et 47 %, respectivement.

Comme presque toujours, lorsqu’il est question d’avis politique chez nos voisins du Sud, ceux-ci sont partagés en fonction de l’orientation partisane. Ainsi, les démocrates ont davantage tendance que les républicains à ne faire aucunement confiance au président russe (77 % contre 67 %). Mais c’est l’opposé qui est vrai en ce qui concerne le dirigeant chinois : ce sont ainsi les républicains (57 %) qui ont le moins confiance envers le régime de Pékin, comparativement à 40 % des démocrates.

En raison de la détérioration de la situation géopolitique et économique mondiale depuis une décennie, la vision qu’ont les Américains de la Russie et de la Chine s’est elle aussi assombrie. Invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014, puis en 2022; guerre commerciale avec la Chine; éclosion de la pandémie à Wuhan, en 2019, et inquiétudes en ce qui concerne le respect des droits de la personne sur le territoire chinois… Autant de facteurs qui ont contribué à cette atmosphère de plus en plus lourde, indique encore le Pew Research Center.

Tout cela a fait en sorte qu’aujourd’hui, près des deux tiers des Américains (64 %) considèrent la Russie comme un ennemi, alors qu’environ le tiers d’entre eux voient plutôt un concurrent.

Du côté de la Chine, les perspectives sont largement différentes : environ la moitié des répondants (52 %) pensent d’abord à Pékin en termes de concurrence économique et politique, tandis que plus du tiers (38 %) estiment que le pays est lui aussi à ranger du côté des ennemis des États-Unis.

En janvier 2022, avant l’invasion de l’Ukraine, environ la même proportion d’Américains estimaient que la Russie (41 %) et la Chine (35 %) étaient des ennemis de Washington; ce taux a fortement grimpé en ce qui concerne Moscou, tout en demeurant largement le même pour ce qui est de Pékin.

Les tensions territoriales viennent aussi, sans aucune surprise, provoquer des réactions très « noir ou blanc » chez les participants de l’étude. Ainsi, 59 % des participants ont une opinion positive de l’Ukraine et une mauvaise opinion de la Russie, alors qu’ils sont 54 % à voir Taïwan de façon positive (et la Chine de façon négative).