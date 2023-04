Les passagers, un roman pour les adeptes de voyages dans le temps

LecturesB, collaboration spéciale

Après avoir écrit des nouvelles dans sa jeunesse, Julia Brandon a profité du confinement pour revenir à l’écriture. Il en découle cette fois-ci un roman. Et bien que le fantastique ne soit pas son genre de prédilection, c’est pourtant de ça dont il s’agit, et de voyages dans le temps aussi! Un premier roman efficace et prenant.

Vous aimez les rebondissements? Eh bien vous allez être servis! En effet, l’auteure Julia Brandon joue avec les voyages dans le temps dans son premier roman qu’elle a intitulé Les passagers. Si bien que les révélations qui se dévoilent au fur et à mesure de notre lecture et des voyages dans le passé nous font perdre tous nos repères, brisent nos certitudes, et en plus, nous emmènent à chaque fois vers de nouveaux horizons ! Alors maintenant, vous êtes tentés?

L’histoire met en scène deux personnages. D’un côté il y a Gustave, un homme brisé par les morts successives de sa petite fille par noyade, puis de sa femme, folle de chagrin. Fort de capacités spéciales comme la lecture dans les pensées, il est un des rares élus qui cachent leur identité et s’entraident dans l’ombre. Il n’a de cesse d’utiliser des rebrousse-temps, des confiseries qui lui permettent de voyager dans le temps pour sauver sa fille, mais en vain! D’un autre côté, il y a le jeune Félix. Incompris de sa famille qui met ses extravagances sur le compte de ses lectures fantaisistes, il se découvre un jour des pouvoirs surnaturels. Il ne le sait pas encore, mais il est lui aussi un élu. Très vite, les deux personnages vont se trouver et s’attacher l’un à l’autre.

Vous aimez les mystères? Il y en a également plein! À force de faire des voyages dans le temps, Gustave va révéler des choses au grand jour. Certaines vont le concerner directement, puisqu’elles touchent à sa femme, mais aussi à la mort de leur fille. Et l’auteure ne s’arrête pas là puisqu’il y a deux personnages principaux : quelque chose ne va pas dans la famille de Félix, et il semblerait que ça concerne sa naissance. Le jeune garçon va mener l’enquête…

Et à part ces deux personnages? Bien évidemment, ils ne sont pas seuls. De nombreux autres personnages gravitent autour des deux protagonistes, qu’ils soient des proches de Gustave ou de Félix. Et c’est là que ça devient intéressant.

Pourquoi? Parce qu’à chaque nouveau voyage dans le temps, Gustave ne revient pas seulement avec de nouvelles informations, loin de là! Il ramène avec lui de nouvelles questions, et agit de ce fait de manière différente, si bien que cela impacte également tous les autres! Et parmi tous ces autres personnages, il y a bien évidemment la famille de Félix, mais aussi les autres élus, dont certains transgressent les règles et ont opté pour le côté obscur! Il y en a des bons, d’autres mauvais ou encore d’autres qu’on n’arrive pas à classer, si bien que les surprises sont parfois au rendez-vous.

Pour conclure? Bien que les voyages dans le temps aient été maintes et maintes fois utilisés dans la littérature fantastique, Julia Brandon tire son épingle du jeu en nous offrant un récit bien construit, qui mêle mystères, quêtes de vérité et d’identité. Et bien sûr, il est riche en émotions ! Alors maintenant, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas vous laisser tenter! Les passagers est disponible aux éditions Des auteurs des Livres .