Un coup de circuit pour MLB The Show 23

Incluant les 30 équipes officielles de la ligue, plus de 124 joueurs, plusieurs modes de jeux et une tonne de contenu, MLB The Show 23 constitue définitivement l’expérience ultime pour les amateurs de baseball.

Le premier avantage de MLB The Show 23, et c’en est un de taille, est de posséder les droits de la Major League Baseball. Le titre inclut donc toutes les trente équipes faisant partie de la ligue, des Braves d’Atlanta aux Marlins de Miami en passant par les Red Sox, les Padres, les Mets ou les Blue Jays de Toronto, le seul club canadien. S’ils font partie de la MLB, on les retrouve ici. Le jeu permet de disputer des parties dans les stades iconiques de chacune des équipes, en plus de reproduire fidèlement, autant au niveau des visages que de leurs comportements, plus de 180 joueurs d’hier et d’aujourd’hui, dont plusieurs légendes, vêtus de leurs uniformes officiels.

Puisque l’on est appelé à jouer toutes les positions sur le terrain au fil des parties, MLB The Show 23 nécessite une certaine courbe d’apprentissage. Quand on assume le lanceur par exemple, chaque bouton de la manette sert à choisir le type de balle que l’on servira (rapide, courbe, glissante ou plongeante). Même chose lorsqu’on est au bâton, où chaque bouton détermine la force avec laquelle on frappera. Lorsqu’on se trouve au champ gauche, centre ou droit, il faut attraper la balle dans un premier temps, puis la diriger vers la base voulue (première, deuxième ou troisième) afin de stopper l’avancée de l’équipe adverse.

De prime abord, les mécaniques sont assez complexes à maîtriser et enchaîner, mais c’est le genre d’expérience que l’on apprécie de plus en plus à mesure que l’on se familiarise avec les subtilités des commandes. Fort heureusement, lorsqu’on lance le titre pour la première fois, MLB The Show 23 suggère d’essayer les quatre styles de contrôle différents pour lancer, attraper, frapper, courir et voler des buts avant de choisir celui qui nous semble le plus intuitif. On peut changer en tout temps par la suite si l’on est insatisfait de son choix. Cette façon de procéder assure que chaque personne trouvera une méthode lui convenant.

En plus de comprendre sept niveaux de difficulté, dont un dynamique s’adaptant à nos compétences et progressant avec nous, on trouve une foule de modes de jeu dans MLB The Show 23. Dans Road to the Show, on débute avec une simple recrue qui devra se qualifier pour les ligues majeures. On peut personnaliser différents aspects physiques de notre avatar, ainsi que ses attributs de départ. On acquiert de l’expérience après chaque partie, mais si nos habiletés (vitesse, puissance de frappe au bâton, temps de réaction ou endurance) progressent, ils peuvent aussi régresser suite à une mauvaise performance, une mécanique assez unique dans le monde du jeu vidéo.

Entre les parties, on a accès à une série d’entraînements, chacun bonifiant un aspect différent de la performance de notre joueur En plus de l’expérience acquise au fil des matchs, on obtient également des paquets de cartes. Ceux-ci peuvent contenir des joueurs existants (que l’on peut ensuite inclure dans notre formation), des items cosmétiques et des uniformes d’hier et d’aujourd’hui (les chanceux peuvent même mettre la main sur celui des défunts Expos), ainsi que des cartes d’habiletés, que l’on équipe afin de modifier la force ou la vitesse de notre avatar. On peut également acheter des paquets de carte avec l’argent du jeu, et on trouve même un marché pour échanger des objets avec d’autres personnes.

Beaucoup plus simple d’approche, le mode March to October nous laisse jouer les moments clés de certaines parties cruciales de la saison. On incarne alors tour à tour différentes équipes de la ligue. Ce mode de jeu se traduit par des matchs beaucoup plus rapides, puisqu’on n’a pas besoin de disputer les neuf manches complètes. Le mode franchise quant à lui nous met dans la peau d’un gérant de club, et permet de diriger sa propre équipe en engageant et congédiant des joueurs, en modifiant les formations de départ, et même en trouvant des commanditaires. Le mode Dynasty quant à lui est utilisé pour se mesurer à d’autres joueurs en ligne.

Parmi les nouveautés de MLB The Show 23, on retrouve un mode de jeu très intéressant, intitulé « The Negro Leagues ». Faisant revivre l’époque de ces ligues professionnelles de baseball réservées aux Afro-Américains et ayant eu cours de la fin du 19ème siècle jusqu’à la fin de la ségrégation en 1947, ce mode de jeu permet de se replonger dans l’Histoire du sport et de revivre les faits saillants de la carrière de joueurs légendaires comme Satchel Paige, Hilton Smith, Rube Foster, Hank Thompson, Buck O’Neil, Jackie Robinson, John Donaldson ou Martie Dihigo. Il s’agit d’un ajout qui risque d’être grandement apprécié par les amateurs de baseball.

Les rendus à la limite du photoréalisme dans MLB The Show 23 sont saisissants, et on a souvent l’impression de regarder un match télévisé. Les modèles 3D sont très ressemblants, la foule animée dans les gradins se comporte comme de vrais spectateurs et tente d’attraper les balles atterrissant dans les estrades, on aperçoit la poussière et les saletés sur notre uniforme après avoir glissé au sol jusqu’au but, et certaines parties se déroulent sous la pluie. En plus des commentateurs livrant leurs observations, pas toujours élogieuses, sur notre façon de jouer, on a également droit à la reprise vidéo de certaines performances sous divers angles, comme lors d’une diffusion officielle de match au petit écran.

Les amateurs de baseball peuvent difficilement être mieux servis qu’avec MLB The Show 23, mais même ceux qui, comme moi, n’ont que peu d’intérêt pour le baseball, auront tout de même du plaisir avec ce titre d’une qualité exceptionnelle.

9/10

MLB The Show 23

Développeur: San Diego Studio

Éditeur: Sony Interactive Entertainment

Plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)