Un atlas pour Mars

L’engin en question, appelé Hope, conçu et financé par les Émirats arabes unis (EAU), tourne autour de la planète rouge depuis février 2021. En plus d’étudier les interactions entre les tempêtes de sable et l’atmosphère — sa mission première — il s’est employé à prendre des photos de l’ensemble de la surface. Et ce qui le lui permet, c’est qu’il se trouve sur une une orbite plus éloignée (variant entre 20 000 et 45 000 kilomètres) que ses prédécesseurs, comme Mars Global Surveyor. Alors que ces derniers ont pu prendre des photos très détaillées de certains secteurs de la planète, Hope peut offrir une vue d’ensemble. Jusqu’ici, la meilleure vue d’ensemble était celle provenant du télescope Hubble, depuis l’orbite terrestre.

Et après 3000 photos, une vue d’ensemble qui couvre la majorité de la surface, ont annoncé récemment les chercheurs. Le travail consistant à mettre en place ces 3000 pièces du casse-tête en évitant les redondances et en tenant compte des changements de saison pendant ces deux années (qui équivalent à une année martienne) a été réalisé par une équipe de l’Université de New York à Abou Dabi et du Centre de recherches spatiales des EAU.

Il ne s’agit pas seulement de la première sonde interplanétaire de ce petit pays qui donne sur le Golfe Persique, mais de la première de l’ensemble du monde arabe.