Robobeat, un jeu à surveiller

Vous souvenez-vous de l’introduction du premier film des Gardiens de la galaxie (Starlord, qui gambade au rythme de la musique de son baladeur)? C’est de façon très similaire que débute la démo de Robobeat, jeu de tir à la première personne rythmique disponible gratuitement sur demande sur le serveur Discord officiel des développeurs.

D’abord, il faut faire une sélection de musique dans les excellents choix techno-rock offerts. Laissez-vous inspirer, placez la cassette, et le jeu commence.

Vous pouvez équiper deux armes, et le jeu distribue généreusement des versions améliorées pour les remplacer. L’arsenal initial inclut aussi la possibilité de charger les tirs pour plus de dégâts, de parer les attaques ennemies, un grappin, la capacité du double saut et celle de charger vers le sol. C’est grâce à ces habilités qu’il faut traverser un labyrinthe de salles remplies d’ennemis, tout cela avec une particularité unique : tout exécuter au rythme de la musique.

À la manière de BPM : Bullet Per Minute, ou du plus récent Metal : Hellsinger, un indicateur de tempo aide à savoir quand on peut agir. Tel un bon roguelite, on recommence chaque fois du début, en débloquant différentes récompenses après chaque tentative, fructueuse ou non. Atteindre ces objectifs donne une raison de plus de faire une « dernière » dernière tentative de réussir, si l’excellente jouabilité n’était pas déjà assez. Pour ceux, comme moi, qui sont meilleurs à l’aspect musical qu’au tir à la première personne, il semble y avoir un aide à la visée (pour laquelle je suis reconnaissant).

Plus on suit la musique, meilleur sera notre pointage. Parce qu’en plus de tenter de réussir le jeu, il est toujours plaisant de le réussir « mieux » que les autres. Réussir plusieurs tirs de suite augmente le multiplicateur, qu’on voudra garder le plus haut possible tout en évitant les attaques adverses.

Tout est teinté d’un esthétique techno/néon qui correspond bien avec la trame sonore sur baladeur cassette, et c’est avec entrain qu’on plonge dans cet univers d’une autre époque.

Vous pouvez essayer la démo en rejoignant le Discord officiel via la page Steam du jeu, où je vous conseille de faire comme moi et d’ajouter le titre complet dans votre liste de souhaits. J’ai hâte de voir ce que le jeu complet aura à offrir, mais une chose est certaine, je serai au rendez-vous!