Dredge, un petit trésor dans les profondeurs lovecraftiennes

Dredge : mot anglais signifiant « drague ». Drague : nom masculin désignant un « filet de pêche en forme de poche et dont la partie inférieure racle le fond ». Accessoirement, une bien étrange métaphore pour désigner une tentative de séduction.

Comme son nom l’indique, Dredge est un jeu de pêche. Mais la métaphore est à propos, car il séduira beaucoup de monde. Cette toute première offrande de la minuscule équipe de Black Salt Games révèle, dans les bas-fonds ténébreux d’un archipel habité par un étrange brouillard et des créatures innommables, une véritable perle.

Votre arrivée sur l’île de la Grande moelle reflète les dangers qui vous guettent. À la nuit tombée, un épais brouillard vous a mené droit sur un écueil. Votre bateau de pêche, lourdement endommagé, devra être remplacé. Heureusement, le maire de l’endroit est accommodant. Un modeste rafiot vous est fourni contre une petite dette, qui vous encouragera à vous mettre à l’ouvrage pour nourrir la communauté.

Une autre nuit, un autre banc d’épais brouillard. Un navire étrange rôde dans les ombres et disparait à l’aube. Des lueurs rougeâtres dansent sur la houle. Vous constatez rapidement pourquoi le maire vous a déconseillé de sortir en mer à ces heures où le soleil lui-même se cache.

Votre dette est payée rapidement, vous envisagez l’achat d’un filet, de casiers à crabes ou encore d’améliorations pour votre bateau, comme un moteur plus rapide ou des phares puissants, qui vous aideront à éviter les récifs et la panique lors de sorties nocturnes.

La créature qu’on vous a demandé d’extirper des profondeurs est étrange, et ce n’est pas une première. Quelque chose vous dit que ce n’est plus réellement un poisson. Que c’est désormais… autre chose. Est-ce la forme incongrue de ses dents, la taille démesurée de ses yeux aveugles ou le liquide visqueux qui s’échappe en permanence de sous ses écailles? Vous le savez, sans savoir pourquoi : s’aventurer là où vous attendent les réponses vous changera, vous aussi.

Une exécution à la hauteur des attentes

La force de Dredge repose sur une ambiance parfois paisible et parfois menaçante et mystérieuse, délicatement habillée par une bande son qui trouve le bon ton pour se fondre dans le décor sans y disparaître. Elle repose aussi sur une prise en main raisonnablement variée et un rythme bien dosé, qui évitent que la redondance et l’ennui s’installent.

La variété appréciable de poissons, de crabes et de créatures mutantes s’accompagne d’un éventail de mini-jeux qui consistent essentiellement à appuyer sur une touche au bon moment. Ces mini-jeux pourraient, dans l’idéal, être un peu moins répétitifs, mais on constate un bel effort pour en diversifier les détails. Le fait qu’ils soient courts permet au rôle de pêcheur de demeurer agréable du début jusqu’à la fin.

Les différentes zones de pêche, à l’exemple d’un récif habité par un titan tentaculaire ou encore des côtes d’une île volcanique où patrouillent un poisson prédateur et son abondante progéniture autour de temples en ruine, ajoutent au mélange une dose d’inconnu et de danger.

Peu dirigiste scénaristiquement, Dredge encourage implicitement à explorer pour accomplir des quêtes anecdotiques, pour trouver de nouveaux poissons, pour se procurer les ressources nécessaires à l’amélioration du rafiot ou encore pour dénicher des trésors dans des épaves. Il laisse votre curiosité faire le reste, sans vous donner d’objectif concret à long terme.

La quête principale vous amène, encore sans trop savoir à quelle fin, à repêcher des artefacts perdus en mer et éparpillés à travers la carte. Livrer ces artefacts à un mystérieux collectionneur permet d’obtenir quelques pouvoirs surnaturels. L’acquisition de ces pouvoirs fait office de progression pour le personnage tout en élargissant progressivement l’éventail d’actions du joueur. Elle vous donne aussi l’impression de franchir un point de non-retour, de devenir une partie intégrante de cette trame narrative et de ses secrets.

S’il est possible de compléter l’aventure en moins d’une douzaine d’heures, un plongeon dans l’univers de Dredge peut aisément être prolongé en pêchant pour le plaisir. Le mélange d’exploration, de mini-jeux, de commerce et de survie, sur un fond résolument inspiré des histoires d’horreur maritimes de H.P. Lovecraft, forme un tout fort bien ficelé qui sait accrocher comme un hameçon.

9/10

Dredge

Développeur : Black Salt Games

Éditeur : Team17

Plateformes : Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch (testé sur Windows / Steam)

Jeu disponible en français