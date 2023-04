Les abeilles et les éléphants

Car les éléphants redoutent de mettre le pied au mauvais endroit et d’être attaqués par un essaim d’abeilles. Sauf que l’élevage d’abeilles n’est pas nécessairement réaliste dans toutes les régions d’Afrique ou d’Asie où des fermiers font face à des éléphants venus utiliser leur champ comme garde-manger. C’est ainsi qu’au Libéria, avec l’aide de l’organisme environnemental allemand Elephant Research and Conservation, on expérimente des petits hauts-parleurs qui imitent le son des abeilles. Les premières observations, rapporte le New York Times, tendent à croire que les éléphants préfèrent se tenir à distance dès que le son se fait entendre.

Il faut aussi savoir que l’éléphant est une espèce protégée, et que les cas d’éléphants tués par des fermiers sont nombreux, en Afrique comme en Asie.

Cette crainte qu’ont les éléphants n’est pas un cas d’une grosse bestiole effrayée par une petite. Certes, le dard d’une seule abeille ne peut pas pénétrer l’épaisse cuirasse du pachyderme. Mais si elles sont en grand nombre, certaines vont inévitablement trouver un de ses points faibles: la trompe, la bouche ou les yeux.

C’est dans ce contexte qu’on évoque depuis longtemps l’hypothèse des élevages d’abeilles à proximité des champs. Les défenseurs de cette idée citent notamment une étude remontant à 2002. Des tests avec des ruches qui sont perturbées lorsque l’éléphant franchit une clôture ont donné des résultats encourageants. Mais en comparaison, la « BuzzBox » — c’est le nom du dispositif — pourrait s’avérer moins coûteuse… et nécessiter moins d’entretien.