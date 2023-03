Celles qui sont le plus à risque de développer la COVID longue

C’est ce qui se dégage d’une analyse des données contenues dans 41 études parues sur le sujet entre 2020 et la fin de 2022, confirmant un consensus croissant dans la communauté médicale: même si les experts ont encore du mal à cerner les causes de ces symptômes que des millions de personnes, à travers le monde, entretiennent pendant des mois, ils sont au moins parvenus, dans la dernière année, à cerner de plus près les facteurs de risque.

Parmi les 860 000 patients sur lesquels se sont penchées ces 41 études, les auteurs de la nouvelle analyse ont retenu ceux qui avaient encore des symptômes plus de trois mois après leur infection. Parmi ces symptômes: difficulté à respirer, perte du goût et de l’odorat, « brouillard mental », maux de tête. L’analyse est parue le 23 mars dans la revue JAMA Internal Medicine.

Sans qu’on ne puisse expliquer pourquoi, les femmes sont une fois et demi plus nombreuses à souffrir de COVID longue.

Les auteurs écrivent que la vaccination réduit le risque, « même chez des individus avec d’autres facteurs de risque comme un âge plus avancé ou un haut facteur de masse corporel ». D’autres études plus récentes, qui n’ont pas été intégrées dans cette analyse, tendent à confirmer cette statistique.

Parmi les problèmes de santé préalables, on mentionne sans surprise le cas des personnes immunosupprimées, mais aussi celles souffrant de problèmes pulmonaires ou cardiaques, d’asthme et de diabète.

Quant à l’âge, il n’est pas le facteur de risque qu’on aurait pu imaginer: les patients souffrant de COVID longue étaient 20 % plus susceptibles d’avoir plus de 40 ans. Ce qui veut dire que les plus de 70 ans étaient autant à risque que les 40 à 69 ans.

