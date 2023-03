Quand une parodie prend les complotistes à leur propre piège

Celui qui se présente sous le nom de Vincent Flibustier, fondateur du site parodique belge NordPresse, a en effet diffusé sur TikTok le 10 mars une vidéo bidon, dans laquelle il reprend les méthodes de la sphère complotiste : suggérer que telle personne consomme de l’adrénochrome, que telle autre est impliquée dans le trafic d’enfants, etc. En s’appuyant chaque fois sur « une rumeur qui circule » et sans jamais citer de sources, il nomme toute une série de personnes connues de la sphère complotiste française (« Moi, je ne fais que dire ce que j’ai vu sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c’est vrai »). Un texte a aussi été publié sur son site.

Il s’agit de la l’idée discréditée de « l’adrénochrome », la substance qui, selon cette théorie du complot, serait secrètement produite à partir du sang d’enfants kidnappés. Une substance qu’on peut pourtant trouver en pharmacie et qui n’a aucune des propriétés de « jeunesse éternelle » qu’on lui prête.

Celle qui est la première visée, Myriam Palomba, qui se présente comme « journaliste », accuse Flibustier de diffamation, selon une lettre d’avocat diffusée par elle le 13 mars. Elle défend pourtant elle-même depuis quelques années la théorie du complot pédosataniste de l’adrénochrome, une idée dans l’orbite du mouvement QAnon. Elle publie dans le magazine à sensations Choc de ce mois-ci un article, en citant des « rumeurs » mais aucune source. Elle était intervenue le 9 mars, pendant l’émission de télé Touche pas à mon poste (TPMP), vue par 2 millions de personnes, pour appuyer un autre invité qui présentait cette théorie fumeuse, sans se faire questionner ou critiquer par l’animateur — c’est ce qui a déclenché l’ire du communicateur belge.

« J’ai voulu prendre les complotistes à leur propre jeu », explique-t-il à présent.

Sa vidéo parodique a été vue plus de 110 000 fois et des internautes amusés ont ajouté des mèmes et autres images amplifiant le pseudo-complot. Son succès a valu à son auteur d’être invité le 15 mars à une émission de Sud Radio, média qui fait lui-même partie des sources privilégiées des complotistes. Et le mot-clic #myriampalombapedosataniste qu’il a lancé a été l’un des plus populaires sur Twitter pendant une fin de semaine.

L’objectif de la parodie, affirme Vincent Flibustier, n’est pas de faire réfléchir les gens qui sont déjà fermement convaincus qu’une élite pédosataniste gouverne le monde, mais plutôt de rejoindre ceux qui sont « dans un entre-deux » — comme des auditeurs de Sud Radio. « Je pense que ces discours peuvent aussi leur faire prendre conscience de la violence de leur « camp » et les faire changer d’avis », déclare-t-il en entrevue à Charlie Hebdo. D’autant plus qu’une partie du milieu complotiste s’est mise à dénoncer Sud Radio, pour avoir accordé du temps d’antenne au communicateur belge, et TPMP qui, dans une émission suivante, s’est désolidarisé de la théorie fumeuse.

En attendant toutefois, le communicateur belge, qui se décrit entre autres comme « formateur à l’éducation aux médias », a été la cible de menaces de mort et son adresse personnelle, rendue publique.

