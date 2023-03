L’antisémitisme est en hausse à travers le monde, révèle une nouvelle étude

Des actes antisémites ont été recensés dans 94 pays de la planète, en 2020, en hausse par rapport aux années précédentes, révèle une enquête du Pew Research Center.

Selon l’organisation, ces gestes vont du harcèlement aux attaques physiques, en passant par la profanation de cimetières et les rumeurs voulant que les juifs sont responsables de la pandémie de COVID-19.

En 2019, ce genre d’actes avaient été dénombrés dans 89 pays, et au début de la cueillette de données sur ce phénomène par le Pew Research Center, en 2007, des gestes antisémites avaient été rapportés dans « seulement » 51 pays. « À chaque année depuis cette date », lit-on dans la note d’information publiée par l’organisation, « les juifs ont été ciblés par des restrictions gouvernementales et des hostilités sociales impliquant la religion dans davantage de pays que tout autre groupe religieux important, à l’exception des chrétiens et des musulmans ».

Cette situation se produit alors qu’à peine 14,7 millions de personnes, dans le monde, s’identifient comme étant juifs, soit environ 0,2 % de la population mondiale. Les deux autres religions monothéistes, le catholicisme et l’islamisme, comptent respectivement 2,4 et 1,9 milliard de fidèles, soit 31 et 25 % de la population de la planète.

Des restrictions presque partout

Au dire du Pew Research Center, même le Vieux Continent, où les juifs ont notamment vécu l’Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale, n’est pas exempt de restrictions contre les tenants de cette religion. De fait, 41 des 45 pays de ce continent imposent ainsi des règles aux juifs, où sont le théâtre d’hostilités sociales; au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, cette situation est la même dans 18 des 20 pays; la proportion passe à 16 des 35 pays des Amériques, à 16 des 50 nations de la région Asie-Pacifique, et à 3 des 48 pays de l’Afrique sub-saharienne.

L’enquête rapporte un grand nombre d’attaques et de cas de harcèlement; aux États-Unis, pas moins de 90 agressions contre des juifs ont été rapportées par le FBI, et ce, uniquement en 2020.

L’éclatement de la pandémie a également alimenté les théories haineuses selon lesquelles le virus serait lié à un « grand complot juif mondial »; selon le Pew Research Center, au Royaume-Uni, des théories du complot ont ainsi fait état de l’utilisation des confinements sanitaires par les juifs pour « tout voler ».

En Italie, des propriétés auraient été vandalisées avec des affiches et des graffitis antisémites, y compris un cas où l’on a affiché un dessin affirmant qu’il existe une équivalence entre l’étoile de David et le virus causant la COVID-19.

Les juifs ne sont toutefois pas les seuls membres d’un groupe religieux à faire l’objet de restrictions ou de harcèlement; depuis 2007, des chrétiens ont rapporté de tels événements dans un nombre croissant de pays (155 en 2020, contre 107 en 2007); pour les musulmans, le nombre de pays recensé est passé de 96 à 145 durant la même période. Et pour les bouddhistes, on parle plutôt de 21 pays en 2020, comparativement à 10 en 2007.

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.