Les souris aux 2 papas

Ce que ces chercheurs de plusieurs pays ont tenté, sous la direction du biologiste Katsuhiko Hayashi, de l’Université de Kyushu au Japon, c’est de générer des ovules à partir uniquement de cellules de peau prélevées sur des mâles. Il a fallu pour cela changer les chromosomes de certaines de ces cellules (de XY, pour un mâle, à XX, pour une femelle), puis à partir de là, produire des ovules. Les chercheurs sont plus simplement partis de cellules mâles qui avaient déjà perdu le chromosome Y (le plus petit, souvent décrit comme « le moins utile » des deux) et ont fait en sorte qu’elles produisent une copie du X lors de la division. Ces ovules, une fois fécondés, évidemment par des spermatozoïdes, ont été implantés dans des souris femelles. Comme celles-ci n’ont servi que de mères porteuses, les sept souris nées de cette façon ont donc, littéralement, deux pères biologiques.

Il y a un gros bémol : sur 630 embryons implantés, seulement sept se sont développés. À leur naissance toutefois, ils étaient en bonne santé et, devenus adultes, ils étaient fertiles, a déclaré Hayashi.

En 2018, une équipe chinoise avait annoncé la naissance réussie de souris grâce, cette fois, à deux mères. Si la recherche de cette année n’est pas encore parue, celle de 2018 l’avait été, dans la revue Cell Stem Cell. Les petits avec deux mères avaient atteint l’âge adulte alors qu’à l’époque, ceux nés de deux pères n’avaient vécu que quelques jours.

C’est par la suite le même Katsuhiko Hayashi qui, avec son équipe en décembre 2020, avait décrit dans Nature les modifications génétiques nécessaires pour transformer des cellules souches de souris en ovules. Et en juillet 2021, son équipe avait publié dans Science une recherche décrivant la reconstruction en laboratoire de « l’environnement » nécessaire à la croissance des ovules de souris. C’est sur la base de ces deux dernières recherches que se serait construite celle dont il est à présent question.

En théorie, il serait possible d’employer tout cela pour les couples humains de même sexe. C’est ce qu’a suggéré le chercheur japonais lui-même, lors de sa présentation le 8 mars, au 3e Sommet international sur l’édition du génome humain. Il a même évoqué un horizon de 10 ans. Un scénario jugé toutefois improbable par les experts interrogés depuis la semaine dernière: outre l’énorme taux d’échec chez les souris, le temps nécessaire pour « cultiver » une cellule souche humaine et la transformer en ovule est plus long, augmentant le risque de mutations. Il reste aussi à s’assurer que les sept souris ne présentent pas de modifications génétiques inattendues, qui seraient jusqu’ici passées sous le radar.

Quant à la technique employée chez les femelles, six ans après la première expérience, elle n’est toujours pas à la veille d’être tentée chez les humains, autant pour des raisons éthiques que de fiabilité.

