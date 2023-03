Les tortues marines échouées, un effet du réchauffement

Traditionnellement, plusieurs espèces de tortues marines remontent vers le nord, le long de la côte Atlantique, lorsque les eaux se réchauffent au printemps et redescendent vers le sud à l’approche de l’hiver. Avec le réchauffement de la planète, les biologistes avaient déjà constaté qu’elles remontaient plus au nord qu’avant et qu’elles redescendaient plus tardivement vers le sud. Dans le cas de Cape Cod, elles arrivaient en octobre dans les années 1990; elles arrivent désormais en novembre.

La conséquence d’une arrivée aussi tardive est qu’elles se retrouvent parfois confrontées à des eaux beaucoup plus froides que ce qu’elles sont capables de supporter. La topographie des lieux pourrait aussi jouer un rôle : la péninsule en forme de crochet qui remonte vers le nord, associée aux courants marins, pourrait rendre la migration vers le sud plus difficile.

En tout, selon l’Aquarium de Nouvelle-Angleterre, à Boston, ce sont 800 tortues mortes ou échouées qui ont été recensées cette année. L’Aquarium abrite depuis 1979 un programme de « réhabilitation » des tortues échouées. Parmi elles, on trouve la tortue de Kemp, une espèce « en danger critique d’extinction ».

Un nombre plus élevé que la normale d’échouages, quoique moins dramatique, a été signalé cette année plus au sud, près de New York, avec 95 contre une moyenne annuelle de 30 ou 40. Et plus au nord, au large de la Nouvelle-Écosse, dans le Golfe du Maine. Ce dernier, selon une compilation des données publiée en mars 2022, se réchauffe plus vite que 99% des milieux marins du monde.

