Les ambitions du IdeaPad Duet 5

Qu’est-ce qui fait qu’un ordinateur portatif est de bonne qualité? Est-ce la performance? Le prix? La taille ou la qualité de l’écran? Le poids et les dimensions physiques de l’appareil? Le fabricant Lenovo, connu pour ses appareils destinés aux entreprises, propose le IdeaPad Duet 5, tournant sous Chrome OS. Avec des résultats… mitigés.

Impossible, dès le départ, de passer outre l’apparence de la chose : si un ordinateur portatif ressemble généralement, eh bien, à un ordinateur portatif, le Duet 5 s’inscrit dans la foulée de la Surface, de Microsoft, et de tous ces autres ordinateurs qui servent à la fois d’appareil plus « traditionnel » et de tablette.

Dans le cas du modèle de Lenovo, l’ordinateur est ainsi formé d’une tablette dont l’écran fait 13 pouces (33 cm) de diagonale, et de deux sections qui peuvent être ajoutées de part et d’autre. La première s’accroche notamment autour de la caméra arrière et se plie en son centre pour former un pied. La seconde est en fait le clavier, dont l’endos servira aussi de protecteur pour l’écran.

Et il faut noter la qualité du clavier en question : en ne disposant que de quelques millimètres d’épaisseur, les ingénieurs chez Lenovo ont réussi à créer des touches agréables au toucher, et sur lesquelles il est plaisant de taper. Bien sûr, il est toujours possible d’utiliser son propre clavier, en connectant le tout par Bluetooth, tout comme on peut ajouter une souris par la même occasion, mais autrement, le clavier – et le pavé tactile – sont tout à fait utilisables pour taper des courriels, des messages, voire des textes plus longs… Bref, du travail de bureau et une utilisation « traditionnelle » de ce genre d’ordinateur.

De fait, avec un ordinateur aux capacités si limitées – il s’agit d’un Chromebook, après tout, avec seulement quatre gigaoctets de mémoire vive –, l’utilisateur lambda s’en tiendra à du travail de bureau de base, ou encore à la navigation sur des sites internet. N’espérez pas jouer à des jeux vidéo, si ce n’est ceux qui sont offerts sur Android. Mais cela est un fait bien connu, depuis le temps que les Chromebooks existent sur le marché. Et de toute façon, si vous souhaitez jouer sérieusement à des jeux vidéo sur votre ordinateur portable, il est impensable de choisir un Chromebook…

Autrement l’écran est de très bonne qualité, et sera parfait pour écouter des contenus vidéo. Il suffira de synchroniser des écouteurs, de nouveau par Bluetooth, car sans surprise, la qualité des haut-parleurs intégrés dans un boîtier si mince laisse à désirer.

Ce qui laisse aussi beaucoup à désirer, outre ce pied qui ne semble fonctionner que sur une surface absolument plane – oubliez largement l’option de placer l’ordinateur sur une couverture jetée sur vos cuisses pendant que vous êtes au lit, par exemple –, c’est le côté tactile de l’écran. Une tentative d’écouter un film via l’application Plex a failli virer au cauchemar : en étant forcé de tenir l’appareil par les côtés, en mode paysage, pour éviter que le tout ne tombe sur la figure de ce journaliste, ou tout comme, il est survenu plusieurs occasions où le fait de légèrement accrocher l’écran mettait la vidéo en pause.

Par contre, lorsque venait le temps d’appuyer sur des boutons, à l’écran, l’angle faisait toute la différence du monde : lorsque l’appareil est placé sur un bureau, par exemple, et que l’utilisateur appuie donc sur l’écran « en partant du haut », le contact se fait généralement sans problème. Mais si ce contact vient du « dessous », alors là, il est presque certain que la pression du doigt ne sera pas détectée par l’ordinateur.

Est-ce un problème de conception? Impossible de le savoir. Mais la chose est franchement frustrante.

Vendu pour 600 $ et des poussières, le IdeaPad Duet 5 se retrouve dans une catégorie où des ordinateurs portatifs traditionnels au prix similaire commencent à offrir des performances intéressantes. Ainsi, une visite rapide sur le site d’un détaillant révèle une série de modèles disposant de plus de mémoire vive, de plus d’espace de stockage, d’un écran plus grand… Il faut alors se demander à quelle utilisation destine-t-on ce drôle de Chromebook qui veut jouer dans la cour des grands.