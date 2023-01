Magellan, ou les documentaires jusqu’à plus soif

On ne compte plus les services de diffusion en ligne qui proposent qui des émissions de télévision, qui des films, ou encore qui des documentaires. Et à travers cet océan de plateformes, Magellan TV cherche à se démarquer en misant justement sur le documentaire et l’explicatif.

De l’histoire à la technologie, de la politique aux histoires surnaturelles, de la culture à ce qui tient de la science-fiction : les gens de chez Magellan offrent un vaste éventail de possibilités. Bien entendu, l’objectif est d’attirer le plus de curieux possible.

Et il faut avouer que la démarche semble fonctionner : les vignettes sont alléchantes, les titres sont accrocheurs, et on a rapidement envie de cliquer un peu partout, au risque de tomber dans un puits sans fond d’histoires sur Jeanne d’Arc, la Deuxième Guerre mondiale, la préhistoire, ou encore l’exploration spatiale.

Le risque, en fait, consiste à s’aventurer dans un monde où on ne connaît pas nécessairement la qualité du produit que l’on nous offre. Contrairement à Netflix ou les autres services du genre, par exemple, et contrairement aux longs-métrages de fiction en général, on connaît rarement les réalisateurs de documentaires. Ce journaliste pourrait nommer Louis Theroux, peut-être, mais autrement…

Et donc, va-t-on tomber sur un chef-d’oeuvre? Un navet? Quelque chose de bien ficelé? Un film décousu? C’est là le risque à prendre en parcourant les divers sujets et catégories. Par exemple, lors d’un petit tour d’horizon, un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale était largement bien tourné et présenté, alors qu’un autre, cette fois sur les vampires, laissait à désirer.

Certes, choisir un documentaire sur les « vampires », ou sur le surnaturel en général, condamne déjà peut-être le cinéphile ou le curieux à endurer des absurdités. Et avec plusieurs milliers de documentaires à se mettre sous la dent, il est clairement possible de passer rapidement à autre chose, sans doute histoire de trouver son bonheur.

Magellan se targue aussi de fournir assez rapidement des listes de lecture personnalisées, un peu à l’instar de Netflix, mais cette fois avec, bien entendu, uniquement des documentaires. Et comme ailleurs, à force d’utiliser la plateforme, les algorithmes devraient s’avérer plus « intelligents ».

Ultimement, est-ce que Magellan TV vaut la peine? À 60 $ US par an, avec du visionnement offert en 4K pour de nombreux contenus, la possibilité d’écouter concurremment sur plusieurs appareils, et des milliers de documentaires, les amateurs et les curieux y trouveront certainement leur compte.

Et dans le cadre d’une promotion, Magellan TV offre, jusqu’au vendredi 3 février inclusivement, l’accès gratuit au premier épisode de la série Girl Eat World.