S’émoustiller et s’attendrir avec Il fera chaud cette nuit

Qu’est-ce que l’érotisme? S’il est peut-être plus facile de définir ce qu’est la pornographie (et encore), l’érotisme, lui, semble à la fois plus flou et plus fragile. L’auteur Yannick Marcoux tente malgré tout le coup et propose Il fera chaud cette nuit, une série de nouvelles érotico-sensuelles destinées, eh bien, à faire augmenter la température de quelques degrés.

Ce qu’il faut tout de suite savoir, dans cet ouvrage, cette plaquette parue aux éditions XYZ, c’est que nulle part, il est indiqué qu’il s’agit carrément de nouvelles érotiques. Bien qu’il y ait plusieurs scènes de sexe, on ne tombe que peu, ou pas, dans l’amour endiablé. Du moins, pas sans enrober le tout de passion et de douceur.

Encore une fois, tout cela nous ramène à la définition de l’érotisme. Et ces « histoires de désir et d’intimité », comme l’indique le sous-titre de l’oeuvre, nous offrent justement davantage un rapprochement, souvent entre les membres d’un même couple, qu’une rencontre inopinée entre deux inconnus qui se terminera sous la couette ou à la sauvette, dans une ruelle mal éclairée.

Bien écrites, avec une plume intelligente et évocatrice, ces nouvelles n’ont donc pas nécessairement comme objectif d’accélérer nos battements cardiaques et, pour les lecteurs, de favoriser la circulation du sang dans une région précise de notre amie – ou l’équivalent féminin, bien sûr. Oui, deux ou trois textes donneront un peu chaud et seront très habiles pour imaginer, à notre tour, le goût de cette peau qui se trouve sous les lèvres de notre protagoniste littéraire, ou encore entendre, un peu à notre façon, les soupirs de nos amants couchés sur papier.

Ultimement, cependant, on termine notre lecture en étant quelque peu déchiré entre cette envie, peut-être un peu plus primaire, de ressentir davantage cette chimie des corps, et le désir plus conscient de simplement recevoir de la tendresse, de baigner dans cette affection et cet amour entre deux personnes qui ont envie l’une de l’autres, certes, mais qui souhaitent surtout cette communion intellectuelle, corporelle et émotionnelle.

Et cela, eh bien, c’est assez beau pour qu’à la toute fin de l’ouvrage, on referme doucement la dernière page et que l’on caresse tendrement le quatrième de couverture de la pulpe d’un doigt. Comme s’il s’agissait du dos de la personne aimée.

Il fera chaud cette nuit – Histoires de désir et d’intimité, de Yannick Marcoux, publié aux éditions XYZ, 124 pages