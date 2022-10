Que le fan soit avec toi, regard sur un phénomène

S’il l’on vit quelque part sur Terre, et encore plus si l’on réside plutôt dans une galaxie lointaine, très lointaine, il est assez difficile d’échapper au raz-de-marée culturel (et capitaliste) qu’est Star Wars. Derrière les films et autres produits du genre, toutefois, il y a aussi l’univers des produits dérivés, des conventions, des costumes… Dans son documentaire Que le fan soit avec toi, Marc Joly-Corcoran braque une caméra sur ce monde moins connu.

À travers les regards de quatre adultes ayant consacré des décennies à Star Wars, allant parfois jusqu’à engloutir des fortunes pour mettre la main sur des pièces de collection, ou simplement contribuer à des événements de façon bénévole, le long-métrage présente ce qui se passe en coulisses, en gros, lorsque cette fascination pour l’oeuvre de George Lucas transcende les écrans pour devenir autre chose.

Mais devenir quoi, au juste? Tour à tour, ces quatre participants au documentaire verront leurs certitudes être ébranlées, que ce soit en raison de la fatigue, d’un mauvais coup du destin… ou simplement du fait de se dire, un jour, qu’il est peut-être temps de passer à autre chose.

Si l’on appréciera certainement cette vision d’un aspect peu ou pas connu du monde de La guerre des étoiles, la réalisation du film laisse malheureusement fortement à désirer. En fait, cette manie de simplement présenter des images, avec une structure, certes, mais sans aucune narration, ni trame « narrative » centrale vraiment apparente, pouvait peut-être fonctionner lorsque ce style de « documentaire-vérité » a fait son apparition, il y a bien longtemps, mais l’oeuvre aurait certainement gagné à disposer d’une colonne vertébrale scénaristique, ainsi que d’une narration.

Car force est d’admettre que l’on passera un bon moment, au début du film, à attendre que quelque chose de vraiment intéressant se produise.

Et pourtant… et pourtant, il y a des choses franchement fascinantes, dans ce documentaire. Comme les liens entre certains costumes et concepts et les Premières Nations, qui seront plusieurs fois mis de l’avant par Steeve Gros-Louis, un Huron-Wendat. Mais autrement, un certain resserrement aurait effectivement été le bienvenu. Mais ne soyons pas fâchés; après tout, la colère mène au côté obscur de la Force!