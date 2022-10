Quand les « rabais » d’Amazon sont en fait des hausses de prix

Plus du quart des aspirateurs vendus sur Amazon ont, à un point ou un autre, été en soi-disant promotion lorsqu’en fait, le prix avait été carrément augmenté, selon une nouvelle étude.

En combinant une hausse des prix avec l’introduction d’un prix « normal » jusqu’alors non annoncé pour un produit, Amazon indique aux consommateurs qu’ils ont droit à un rabais, alors qu’ils paient, en moyenne, 23 % de plus pour leur nouvel aspirateur, par rapport au prix de la journée précédente. Quelques jours après cette augmentation, le prix redescend et l’ancien prix « normal » et le faux rabais disparaissent tous les deux.

Les vendeurs d’appareils photo numériques, de malaxeurs, de drones et mêmes de livres utilisent la même pratique malveillante, bien que moins fréquemment. Les faux rabais ont fait bondir les ventes, malgré que les prix soient plus élevés, ce qui fait en sorte que les produits vendus sont mieux cotés sur Amazon.

Ces conclusions sont tirées d’une nouvelle étude portant sur cette manipulation des prix par Jinhong Xie, de l’Université de la Floride, de Sungsik Park, de l’Université de Caroline du Sud, et de Man Xie, de l’Université d’État de l’Arizona. Les trois chercheurs ont publié leurs résultats dans Marketing Science.

« Lorsque vous voyez cette comparaison avec les prix normaux, vous assumez évidemment que vous obtenez un rabais. Ce n’est pas seulement que vous n’avez pas eu un prix moindre; vous avez en fait payé plus cher que ce qui était exigé avant que le vendeur n’affiche le présumé rabais », a mentionné Mme Xie.

Actuellement, les normes en place contre les affichages de prix frauduleux nécessitent que les vendeurs utilisent des comparaisons de prix honnêtes. Des consommateurs ont remporté des recours collectifs contre des détaillants comme JC Penney et Ann Taylor, aux États-Unis, en raison de tels procédés malhonnêtes.

Dans le cadre des pratiques découvertes par Mme Xie et ses collègues, le prix de base peut être honnête, tout en induisant en erreur. Cela s’explique par le fait que les détaillants présentent une baisse de prix après avoir bel et bien augmenté leur tarif, afin de donner l’impression d’un rabais. Tout est donc dans le moment choisi pour effectuer la comparaison avec les prix « normaux ».

« Les règles actuelles s’articulent autour de la valeur du prix normal, et ne disent rien à propos du fait d’induire les consommateurs en erreur en manipulant le moment où ce prix normal est introduit », a poursuivi Mme Xie.

Un article sur cinq

Les chercheurs ont étudié le prix d’articles domestiques vendus sur Amazon entre 2016 et 2017. Mme Xie et ses collègues ont observé plus de 1700 modèles d’aspirateurs et ont recueilli près de 500 000 observations de prix. Si la plupart des mises en place d’un nouveau prix de base étaient associées à un rabais ou à l’absence de changement des prix, 22 % des articles étaient plutôt accompagnés par une hausse des prix.

Puisque les consommateurs ont l’impression d’avoir droit à des soldes, ces faux rabais ont en fait amélioré le classement des produits sur Amazon, ce qui sert aussi de méthode pour mesurer le volume des ventes.

« Nous avons constaté qu’en augmentant, en moyenne, les prix de 23 %, le détaillant obtient un avantage de 11 % dans son classement parmi tous les produits pour la maison et la cuisine », a encore mentionné Mme Xie. « Cela permet aux compagnies de réaliser l’impossible : augmenter les marges de profit et les ventes, simultanément. »

Dans d’autres catégories de produits, la pratique malveillante a été recensée dans 3 % des cas, du côté des livres, mais aussi jusqu’à 13 % du temps, en ce qui concerne les malaxeurs, les appareils photo numériques et les drones.

Au dire de Mme Xie, les consommateurs peuvent se protéger en remettant en question les « rabais » omniprésents mis de l’avant par les boutiques en ligne. Les internautes ne devraient pas tenir pour acquis qu’une affirmation de « rabais » signifie que le prix est plus bas qu’à l’habitude. En fait, les consommateurs devraient effectuer des comparaisons de prix à travers plusieurs sites internet. Ils peuvent aussi utiliser des outils en ligne qui fournissent des historiques de prix pour savoir si on leur offre, ou non, un vrai rabais.

« Nous pensons que les consommateurs doivent être au fait de cette situation pour se protéger. Et nous croyons que les organisations de défense des droits des consommateurs et les responsables de la réglementation devraient évaluer cette nouvelle pratique commerciale pour déterminer la façon de gérer tout cela », a avancé Mme Xie.