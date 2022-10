Lovecraft’s Untold Stories 2, le fond, mais pas la forme

L’univers de H. P. Lovecraft semble inépuisable. Après tout, qui n’a pas envie de combiner l’occulte, une ambiance glauque et une technologie relativement moderne, mais aussi tout à fait antique? Les gens de chez Blini Games tentent le coup avec Lovecraft’s Untold Stories 2, mais le résultat est malheureusement très largement décevant, malgré une ambiance et des décors assez réussis.

Dans une ville plongée dans la noirceur, un artiste en apparence fou, ou peut-être influencé par les Great Ones, les monstres millénaires de Lovecraft, doit peindre un nouveau tableau, alors que le premier avait fait scandale. Et pour résoudre une partie de ce mystère, et sans aucun doute s’attaquer à un groupe de cultistes connectés avec ce monde incompréhensible qui sous-tend l’immensité stellaire, le joueur devra se glisser dans la peau de l’un de trois personnages prêts à tout.

D’ailleurs, si les jeux de la série Elder Scrolls commencent en prison, il est logique qu’un jeu s’inspirant de l’univers lovecraftien débute dans un asile. Et donc, acte. Mi-RPG, mi-roguelite, Untold Stories 2 mélange des mécaniques de glissement progressif vers la folie avec de la fabrication d’objets, ou encore l’équivalent de combats d’arène. En effet, chaque partie du jeu comprenant des combats sera temporairement fermée, empêchant ainsi le protagoniste de prendre la fuite.

Autrement, il s’agira de ramasser des objets que laisseront tomber les corps des ennemis, ou encore qui se trouveront dans diverses boîtes, caisses et autres meubles.

Avec le temps, on en viendra à posséder divers items nous donnant certains avantages, que ce soit contre des individus tout à fait terrestres, ou encore des créatures sorties des abysses maléfiques.

Tout cela est bien bon, mais Untold Stories 2 souffre de plusieurs problèmes en apparence superficiels, mais qui en viennent à devenir si frustrants qu’ils rendent carrément le titre injouable.

D’abord, certaines parties des niveaux semblent avoir été copiées et collées : il est toujours inquiétant, en tout début de partie, de se battre sur les mêmes rues et y affronter les mêmes ennemis à plusieurs reprises. Que nous a-t-on réservé pour la suite, si la première heure semble avoir bénéficié de si peu d’efforts?

Par ailleurs, et probablement de façon encore plus agaçant, outre l’intelligence artificielle qui semble assez idiote, avec des ennemis qui ne réagissent pas lorsqu’on leur tire dessus à une certaine distance, on constatera que les armes fournies sont simplement horribles. Qui a pensé qu’il était logique, en utilisant un fusil à pompe, archétype des armes à feu qui punchent, qu’il faut jusqu’à quatre coups, y compris deux périodes de recharge, pour tuer un seul grand monstre de début de partie?

Et qui a pensé, bon sang, que l’imprécision desdites armes serait telle qu’en visant un point spécifique du niveau, nos projectiles s’en iraient un peu partout à l’intérieur d’un cône de 45 degrés?

Mais le pire aspect, c’est la gestion des sons. Entre les moments sans bruits et ceux où l’on entend soudainement les pas précipités des monstres – mais rien d’autre, Untold Stories 2 gâche presque entièrement l’ambiance lugubre et inquiétante que les développeurs ont certainement voulu développer avec leur décor fort bien réussi.

Bref, le jeu aurait franchement besoin de plusieurs correctifs, histoire d’être au minimum jouable, sans avoir envie de le lancer au bout de ses bras après moins d’une heure de jeu. En attendant, il mérite d’être banni dans les zones insondables du cosmos.

Lovecraft’s Untold Stories 2

Développeur : Bini Games

Éditeur : Fulqrum Publishing

Plateforme : Windows (testé sur Steam)

Interface et sous-titres disponibles en français