Est-ce qu’ajouter des yeux aux voitures autonomes permet de prévenir les accidents?

Ajouter des yeux robotisés aux véhicules autonomes pourrait aider à améliorer la sécurité des piétons, selon une nouvelle étude de l’Université de Tokyo.

Dans le cadre de ces travaux, les participants devaient mener à bien divers scénarios, dans un monde en réalité virtuelle, et devaient décider s’ils devaient, ou non, traverser la rue devant un véhicule en mouvement. Lorsque ce véhicule possédait des yeux artificiels, qui regardaient soit directement le piéton, en notant sa présence, ou, à l’inverse, regardaient ailleurs, les participants ont été en mesure d’effectuer des choix plus sécuritaires, ou plus efficaces.

Comme le rappellent les chercheurs responsables de l’étude, les véhicules autonomes semblent sur le point de percer et de faire leur entrée dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour livrer des colis, labourer un champ ou transporter les enfants à l’école, un grand nombre de recherches sont en cours pour transformer en réalité ce qui était autrefois un fantasme relevant de la science-fiction.

Si la principale inquiétude, pour bien des gens, demeure le fait de créer des véhicules qui peuvent se déplacer de façon autonome à la surface du globe, les chercheurs de l’Université de Tokyo ont tourné leur attention vers un problème plus « humain » lié à la conduite sans pilote.

« Il n’y a pas assez de recherche scientifique sur les interactions entre les voitures autonomes et les gens qui les entourent, comme les piétons. Alors, il faut davantage d’efforts à ce sujet, histoire d’assurer la sécurité et rassurer la société par rapport aux véhicules sans pilote », mentionne le professeur Takeo Igarashi.

L’une des principales différences, avec les voitures autonomes, est le fait que les conducteurs pourraient plutôt devenir des passagers, et donc pourraient ne pas prêter pleinement attention à la route, ou il pourrait carrément n’y avoir personne derrière le volant. Cela complique les choses, pour les piétons, lorsque vient le temps de jauger si un véhicule a enregistré leur présence ou non, puisqu’il pourrait n’y avoir aucun contact visuel avec les gens qui se trouvent à l’intérieur.

Alors, comment pourrait-on faire savoir aux piétons lorsqu’un véhicule autonome les a remarqués, et qu’il prévoit s’arrêter? Comme un personnage tiré de la série Cars, une voiturette de golf autonome a été équipée de grands yeux robotisés contrôlés à distance.

Les chercheurs voulaient ainsi déterminer si le fait d’ajouter ces yeux affecterait la tendance au risque des participants. Dans ce cas, il s’agissait de savoir si les piétons traverseraient malgré tout la rue, devant un véhicule en marche, s’ils étaient pressés.

L’équipe a mis sur pied quatre scénarios, deux avec une voiturette équipée d’yeux et deux avec une voiturette sans yeux. Le véhicule avait remarqué le piéton et prévoyait s’arrêter, ou, à l’inverse, prévoyait de continuer à circuler. Lors que la voiturette était équipée d’yeux, ceux-ci regardaient soit le piéton (et prévoyait de freiner), soit ailleurs (et prévoyait de continuer à circuler).

Puisqu’il serait évidemment dangereux de demander à des volontaires de déterminer s’ils marcheraient ou non devant un véhicule en marche dans la vraie vie, l’équipe a enregistré les scénarios en utilisant des caméras vidéo et les 18 participants (neuf hommes et neuf femmes, tous japonais, âgés de 18 à 49 ans) ont contribué à l’aide de la réalité virtuelle.

Ces volontaires ont vécu les scénarios à de multiples reprises, dans un ordre aléatoire, et avaient droit à trois secondes, à chaque occasion, pour décider s’ils traverseraient ou non la rue devant la voiturette. Les chercheurs ont enregistré leurs choix et mesurer le taux d’erreur de leurs décisions, c’est-à-dire le nombre de fois qu’ils avaient choisi de s’arrêter lorsqu’ils auraient pu traverser, et le nombre de traversées alors qu’ils auraient dû attendre.

« Les résultats portent à croire qu’il existe une différence marquée entre les genres, ce qui était vraiment surprenant et inattendu », mentionne Chia-Ming Chang, qui fait partie de l’équipe de recherche. « Si d’autres facteurs, comme l’âge et l’historique personnel, pourraient eux aussi avoir influencé les réactions des participants, nous croyons que ce point est important, puisqu’il démontre que différent utilisateurs de la route pourraient avoir différents comportements et besoins, ce qui nécessite des méthodes de communication variées, dans notre futur comprenant des véhicules autonomes. »

« Dans notre étude, les hommes ont pris plusieurs décisions dangereuses, mais ces erreurs ont été réduites par le regard de la voiturette. Cependant, cela n’avait pas d’influence lorsque venait le temps de prendre des décisions sécuritaires », a expliqué M. Chang.

« De l’autre côté, les femmes ont davantage pris de décisions sans conséquences, comme le fait de s’arrêter lorsque le véhicule prévoyait déjà stopper, et ces erreurs ont elles aussi été réduites par le « regard » de la voiturette. Cependant, il n’y avait pas vraiment de différences, pour elles, en matière de situations dangereuses », a-t-il ajouté.

Ultimement, affirment les chercheurs, il a été démontré que les yeux robotisés menaient à une traverse plus sécuritaire pour tous.

Des yeux qui font peur?

Mais les yeux ont-ils provoqué d’autres réactions chez les participants? Certains d’entre eux ont jugé qu’ils étaient mignons, tandis que d’autres ont plutôt estimé qu’ils étaient inquiétants, voire épeurants. Pour plusieurs participants masculins, lorsque les yeux ne les regardaient pas, ils avaient l’impression que la situation était plus dangereuse. Et chez les femmes, lorsqu’elles étaient regardées par les yeux de la voiturette, elles se sentaient majoritairement plus en sécurité.

« Nous nous sommes concentrés sur le mouvement des yeux, mais n’avons pas accordé beaucoup d’attention à leur design dans le cadre de cette étude. Nous avons simplement conçu les yeux les plus simples pour réduire les coûts de conception et de construction, en raison des contraintes budgétaires », a expliqué M. Igarashi.

« À l’avenir, il serait plus intéressant de faire appel à un spécialiste du design pour créer le meilleur modèle, mais il serait probablement encore difficile de satisfaire tout le monde. Personnellement, j’ai apprécié; c’était mignon, en un sens. »

« Passer de la conduite manuelle à la conduite autonome est un grand changement », a poursuivi M. Igarashi. « Si les yeux peuvent bel et bien contribuer à la sécurité et réduire les accidents de la route, nous devrions envisager de les ajouter. À l’avenir, nous aimerions développer un contrôle automatique de ces yeux en les liant à l’IA de la voiture, plutôt que de les lier à un contrôle manuel, ce qui pourrait mieux répondre à diverses situations. »

« J’espère que cette étude encouragera d’autres groupes à tester des idées similaires, peu importe ce qui facilite une meilleure interaction entre les voitures autonomes et les piétons, ce qui, ultimement, sauvera des vies. »