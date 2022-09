Les chiens pleurent-ils de joie?

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Current Biology, révèle en effet que les chiens semblent produire des larmes de joie lorsqu’ils retrouvent leur maître.

Ce ne serait pas une complète surprise. Des travaux antérieurs avaient déjà démontré que les chiens « comprennent » les comportements et les émotions des humains, mais c’est la première fois que des scientifiques explorent le lien entre stimulations émotionnelles et volume lacrymal chez les animaux. Les spécialistes en comportement animal et en médecine vétérinaire de l’Université d’Azabu, au Japon, ont effectué le test de Schirmer (un test ophtalmologique qui permet de vérifier la quantité de liquide lacrymal) avant et après les retrouvailles entre des chiens et leurs maîtres. Ils ont découvert que les chiens sécrètent plus de larmes lorsqu’ils sont réunis avec leurs maîtres qu’avant d’en être séparés.

Mais d’autres experts ont fait part de leur scepticisme, la façon de calculer la quantité de larmes pouvant être affectée par les mouvements du chien.

La même équipe de chercheurs avait déjà montré en 2015 que l’ocytocine, « l’hormone de l’amour », augmentait chez les chiens et leurs maîtres quand ils se regardent.

Les auteurs de cette étude précisent qu’il ne faut pas en conclure que les chiens vivent les émotions de la même manière que les humains. L’évolution et la domestication de nos amis à quatre pattes leur ont permis d’être d’excellents communicateurs visuels. Ainsi, afin d’attirer l’attention de leurs maîtres pour qu’ils s’occupent d’eux, les chiens ont développé au fil de l’évolution certains comportements, comme…regarder leur humain avec des yeux remplis de larmes, explique Takefumi Kikusui, un des auteurs de cette publication.