Les enfants, la cible de choix des cigarettiers

Une nouvelle étude lève le voile sur les techniques de marketing des plus grands cigarettiers de la planète : cibler les enfants à l’aide de panneaux-réclame installés près des terrains de jeu, des garderies et des écoles, le tout dans 42 pays aux revenus moyens à faibles.

Voilà ce qui ressort d’une récente étude publiée dans Tobacco Control, une publication spécialisée rattachée au British Medical Journal.

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont recueilli des données à 19 500 points de vente, et ont constaté que les publicités de l’industrie du tabac et les promotions organisées par les cigarettiers s’articulaient autour de quatre principales tactiques.

Cela comprend le fait d’installer des étalages de cigarettes près de grignotines, collations, gâteries et boissons sucrées; placer des publicités à hauteur d’yeux des enfants; faire la promotion de produits du tabac aromatisés, et vendre des cigarettes à l’unité.

La principale auteure de l’étude, la Dre Jennifer Brown, de l’Institute for Global Tobacco Control, mentionne que les informations ont été recueillies à propos de la publicité et de la vente de cigarettes dans un rayon de 250 mètres d’une ou plusieurs écoles et/ou de garderies, le tout dans plus de 100 villes à travers le monde.

Les endroits sélectionnés étaient ainsi situés en Afrique, en Asie, en Europe, ainsi que dans les trois parties du continent américain.

« Nos conclusions », écrit la Dre Brown, « s’inscrivent dans la foulée d’autres travaux de recherche menés dans les pays riches. Mis ensemble, nos travaux et ceux d’autres chercheurs portent à croire qu’en l’absence de fortes restrictions et de respect de ces normes, l’industrie du tabac emploie des méthodes similaires, partout dans le monde, le tout dans ce que nous croyons être l’intention spécifique d’attirer les enfants et les jeunes, et de les rendre dépendants de ses produits ».

Et puisque dans de nombreux pays, les gouvernements ont mis en place des normes souvent très strictes pour encadrer la vente et la promotion des produits du tabac, c’est dans les points de vente, généralement des lieux moins réglementés, que les cigarettiers cherchent à se faire voir, et à recruter de nouveaux clients, écrit encore la Dre Brown.

« Les compagnies de tabac ont elles-mêmes reconnu l’efficacité de cette méthode, et ont développé des méthodes de marketing pour maximiser cette visibilité, le tout en allant jusqu’à offrir des incitatifs aux détaillants pour faire la promotion de leurs produits de cette façon. »

L’équipe de recherche a ainsi découvert certaines tendances lourdes :

Dans 90 % des pays étudiés, les cigarettes étaient offertes près de la malbouffe ou des boissons sucrées, y compris des étalages en libre-service se trouvant à portée de main des enfants;

Les chercheurs ont découvert, dans 76 % des pays examinés des panneaux-réclame vantant des cigarettes aromatisées, qui sont connues comme étant attirantes pour les mineurs;

Dans 78 % des pays étudiés, les magasins vendant des produits du tabac vendaient des cigarettes à l’unité, ce qui rend le produit plus abordable;

Des publicités pour des produits du tabac étaient installées à la hauteur des yeux des enfants dans les lieux de vente situés dans tous les 42 pays à revenus moyens ou faibles étudiés par les chercheurs.

Les auteurs de l’étude rappellent que cette façon de faire la promotion des produits du tabac encourage les jeunes à « essayer » la cigarette, ce qui est accompagné d’un risque important de devenir dépendant.

Chaque année, huit millions de personnes meurent de maladies ou de problèmes de santé causés par le tabagisme.