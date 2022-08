Redout 2 : le plus rapide des jeux de course

Les amateurs de jeux de course ont l’embarras du choix avec des franchises comme Forza, Gran Turismo ou Need for Speed, mais avec sa vitesse vertigineuse, Redout 2 propose une expérience unique et complètement différente des autres titres de sa catégorie.

Beaucoup plus proche de l’arcade que de la simulation réaliste, Redout 2 prend place dans un monde futuriste. Les contrôles sont très intuitifs. La gâchette de droite de la manette sert de pédale d’accélération, et les bâtons analogiques permettent d’orienter son véhicule. Les bolides défiant la gravité sont donc faciles à manier, mais assez difficiles à maîtriser, puisqu’ils peuvent atteindre des vitesses hallucinantes de 2000 kilomètres/heure. C’est excessif, mais c’est justement ce qui fait le charme du jeu. Des portails disséminés sur chaque piste accordent une poussée d’accélération quand on les traverse. On dispose de deux niveaux de boost, mais il faut prendre soin de ne pas surchauffer son moteur, faute de quoi, notre engin explose.

Les circuits dans Redout 2 s’épivardent dans toutes les directions, tournant sur le côté ou virant carrément à l’envers. Il n’y a pas de mini-carte permettant de savoir d’avance les tournants que la route prendra, mais une flèche s’affiche dans le haut de l’écran en guise de panneau indicateur. Certaines pistes proposent plusieurs embranchements. La gravité, l’atmosphère et la température varient sur chaque carte, modifiant les conditions de la course. Souvent, un bout de route est absent. Il faut alors s’élancer dans le vide et utiliser sa propulsion, avant de réussir un atterrissage de l’autre côté, ce qui n’est pas toujours évident. Il est en effet fréquent de chuter dans le vide lors de ces portions, ou de s’écraser dans le décor.

Dans le mode carrière de Redout 2, on retrouve trois types d’épreuves, dont des courses contre la montre, où on doit compléter un circuit à l’intérieur d’un laps de temps serré, et des compétitions contre d’autres pilotes, où il faut évidemment arriver le premier au fil d’arrivée. L’intelligence artificielle offre d’ailleurs une lutte assez féroce. Le dernier genre d’épreuve nécessite qu’on dépasse un certain pointage. Dès qu’on atteint la vitesse de 800 km/heure par exemple, on obtient un point par seconde. Dépendant de notre position au podium, on se voit décerner une, deux, trois ou quatre étoiles. Empruntant une formule de la vieille école, il faut un nombre d’étoiles précis en banque pour déverrouiller les tournois suivants.

Chaque victoire nous récompense avec des pièces mécaniques. Certaines sont purement cosmétiques (peinture de différentes couleurs, décalcomanies, etc.), mais la plupart bonifient la performance de notre véhicule. On trouve des propulseurs, des stabilisateurs, des gouvernails, des coques, des climatiseurs de moteur, ou des contrôleurs électroniques de stabilité. Le titre comprend des dizaines et des dizaines de circuits différents et variés. La plupart se trouvent sur Terre (Fuji, le Caire, etc.), mais offrent également l’occasion de courser sur Mars, ou dans une simulation de réalité virtuelle. Avec ses visuels colorés, ses néons, sa musique techno qui se marie bien à l’action et ses vitesses vertigineuses, Redout 2 fournit une expérience sensorielle particulièrement intense.

En plus des modes carrière et arcade (qui permet de prendre part rapidement à des épreuves sur différents circuits), Redout 2 propose également de se mesurer à d’autres joueurs en ligne. Jusqu’à douze personnes peuvent s’affronter, mais les lobbies ne sont malheureusement pas très peuplés. Pour l’instant, seules les compétitions sans classement sont disponibles. Le mode avec classement devrait être ajouté plus tard, et s’affiche présentement en gris dans le menu, tout comme les défis saisonniers et l’option « communauté », ce qui donne l’impression d’un titre qui a été lancé avant d’être complètement fini. Techniquement, le jeu roule sans bogues, et le seul problème se situe du côté de ses temps de chargement, assez longs.

Avec ses bolides défiant la gravité et pouvant atteindre 2000 kilomètres/heure, Redout 2 est assurément le plus rapide de tous les jeux de course présentement disponible sur le marché. Si vous préférez les simulations réalistes, ce titre n’est peut-être pas pour vous, mais il procurera beaucoup de plaisir aux amateurs de vitesse extrême.

7/10

Redout 2

Développeur: 34BigThings

Éditeur: Saber Interactive

Plateformes: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)