Le modèle japonais contre la COVID

Oubliez le modèle suédois: l’un des vrais succès contre le coronavirus, il est au Japon. Le taux de décès est 12 fois moins élevé qu’aux États-Unis et l’un des plus bas parmi tous les pays riches —en dépit d’une population âgée. Le taux d’infection a aussi été l’un des plus bas, et son taux de vaccination (trois doses) est parmi les plus élevés. Quel est son secret?