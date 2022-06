Le désert médiatique des villes britanniques

Un nouveau rapport produit par le Charitable Journalism Project, intitulé Local News Deserts in the UK, lève le voile sur la dure réalité médiatique en matière d’accès à des nouvelles locales, dans sept régions du Royaume-Uni.

Selon le principal auteur des travaux, le Dr Steven Barclay, des années d’instabilité économique, d’acquisitions et de fusions, et de réduction de la taille des salles de nouvelles ont sapé la cohésion sociale et l’imputabilité locale.

De plus, la participation démocratique et l’accès à la justice ont souffert de cet effritement.

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont constaté que les médias sociaux sont non seulement devenus les canaux dominants pour obtenir des informations locales, mais qu’ils peuvent aussi provoquer de la division et servir de source de désinformation.

Le rapport mentionne également que les journaux locaux ne sont plus considérés comme « la colle qui maintient la communauté ensemble »; par ailleurs, il existe un manque de connaissances à propos des actualités locales qui est associée à la disparition graduelle du journalisme de proximité, et cela entraînerait un désenchantement à propos du processus démocratique.

Ultimement, écrivent les auteurs des travaux, les citoyens désirent avoir accès à une source de nouvelles locales.

Parmi les autres conclusions du rapport, on note que la pauvreté numérique et la faible littératie en matière de nouveaux médias alimentent la vulnérabilité des populations pauvres, des handicapés et des aînés à la désinformation.

Les auteurs notent aussi que dans bien des petites villes, la taille de l’équipe de communications de la police régionale est en moyenne de 20 personnes, ce qui est souvent équivalent ou supérieur au nombre de journalistes en activité dans cette même région.

Pour le Dr Barclay, l’une des plaintes régulièrement entendues, dans ces « déserts médiatiques », est le fait que les journalistes locaux ne résident plus dans la région qu’ils couvrent.

Toujours selon le chercheur, bien des gens ayant participé à l’enquête menée dans sept villes britanniques étaient particulièrement au fait – et attristées – de l’érosion des nouvelles locales.

Le cas de la Whitby Gazette, dans la ville du même nom située sur la côte atlantique, au nord-est de Leeds, est particulièrement révélateur, juge le Dr Barclay. « C’est un exemple classique d’un journal qui était particulièrement lu dans la ville, et qui faisait partie de son identité. Les gens s’identifiaient à la Gazette – ils disaient connaître le rédacteur en chef, et buvaient avec lui au pub. »

Les bureaux de la Gazette sont maintenant fermés à Whitby.

« Ce que j’ai découvert, dans mon étude, c’est que les gens souhaitent disposer d’une source fiable de nouvelles locales, avec de l’information qui est professionnelle et réellement du coin », a ajouté le Dr Barclay.

« Les gens ne veulent pas nécessairement que leurs nouvelles locales soient de grosses histoires – ils veulent que leur gouvernement local retienne l’attention, mais ils veulent aussi des articles à propos de la fête locale, et de la réouverture de l’école primaire, et qui les rendent heureux à propos de l’endroit où ils vivent. »