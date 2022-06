Pixels et préjugés #14 : Songs of Conquest

Thaumaturges, lancez vos armées à la conquête de terres fantastiques : pour ce 14e épisode de Pixels et préjugés, Hugo Prévost et Louis-Gabriel Parent-Belzile s’intéressent à Songs of Conquest.

Développé par Lavapotion et publié par Coffee Stain, Songs of Conquest est un jeu de stratégie fantastique qui plaira aux nostalgiques de la série Heroes of Might and Magic et d’Age of Wonders.

Pour lire l’entrevue avec Carl Toftfelt, de Lavapotion, cliquez ici.

Vous pouvez aussi écouter l’entrevue intégrale en anglais, dans le cadre du podcast SVGA.

