Trepang2 en version démo : pow!, t’es mort

Dans un jeu de tir à la première personne, les bonnes mécaniques d’utilisation des armes à feu sont paradoxalement rares. Les grands titres vont habituellement préférer la bonne vieille méthode consistant à tirer, se cacher derrière une caisse ou un muret, ressurgir pour tirer de nouveau… Heureusement, des jeux comme Trepang2 existent.

Il y a eu Half-Life, avec ses soldats ennemis qui savaient vous débusquer et vous lancer des grenades pour vous faire sortir de votre cachette; il y avait les hordes télépathes, dans F.E.A.R., et surtout des combats follement perceptibles, avec leurs effets de particules, leurs ondes de choc et leur chaos primordial. Y a-t-il maintenant Trepang2?

Le titre, développé par le studio Trepang (tiens donc) à l’aide de l’engin graphique Unreal 4, donne carrément l’impression de reprendre les combats de F.E.A.R., en fait, sans s’occuper de toute l’histoire qui enrobait la chose… Mais en conservant un certain aspect paranormal semi-réussi.

Ce qu’il faut savoir, dans cette version de démonstration déjà disponible depuis plusieurs mois? Vous êtes enfermé quelque part, et vous semblez disposer de certains pouvoirs, notamment celui de se « concentrer » – le bon vieux bullet time, toujours aussi utile pour faire exploser des têtes. Surprise : des gens veulent vous tuer. À vous de les cribles de balles avant qu’ils ne fassent de même.

Toujours dans la droite ligne de F.E.A.R., les décors de Trepang2 sont de type industriel, mais avec la netteté, le niveau de détail et la beauté stérile d’un environnement industriel conçu sous Unreal 4. Et si, techniquement, cet engin est vieux d’une génération, le jeu est magnifique.

Ce qui est magnifique, aussi, ce sont ces particules et ces effets de lumière qui viennent s’ajouter au rythme frénétique des combats. D’autant plus que sans véritable histoire, le joueur passera rapidement d’affrontement en affrontement, avec parfois juste assez de temps pour reprendre son souffle et, s’il est chanceux, de refaire son stock de munitions.

Qui dit version de démonstration dit généralement petits problèmes à régler, et Trepang2 ne fait pas exception. Si les combats sont effectivement de très, très grande qualité, avec des situations parfois extrêmement tendues où chaque balle compte, on ne peut s’empêcher de relever des défauts à corriger.

D’abord, la difficulté : les concepteurs du jeu ont adopté la méthode « éponge » pour concevoir leurs ennemis. On peut comprendre qu’en mode difficile, les soldats à abattre soient plus résistants, mais même en mode normal, il n’est ironiquement pas normal de vider un chargeur de mitraillette entier dans un ennemi et que celui soit toujours debout. Ou de décharger son puissant fusil à pompe quasiment à bout portant, sans que cela n’expédie son ennemi ad patres.

L’intelligence artificielle doit elle aussi encore être peaufinée, les ennemis restant parfois bien campés sur leurs deux jambes, immobiles, plutôt que de chercher à retrouver le joueur.

Cela étant dit, l’expérience, profondément viscérale, est déjà particulièrement agréable. Et il ne fait aucun doute que lorsque le titre sera complété, Trepang2 sera un excellent jeu de tir à la première personne, largement meilleur que bien des productions AAA.

Trepang2

Développeur: Trepang Studios

Éditeur: Team17

Plateforme: Windows (Steam)

Démo disponible en français (interface et sous-titres)