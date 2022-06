Oeuvrer comme modérateur sur Reddit, un travail bénévole… qui vaut 3,4 millions de dollars

L’agrégateur de contenu Reddit s’appuie sur le travail bénévole de modérateurs pour empêcher que le site ne croule sous le contenu problématique – y compris les discours haineux –, et s’assurer que ce lieu numérique demeure attirant pour tous. Selon une nouvelle étude de l’Université Northwestern, ce travail est évalué à au moins 3,4 millions de dollars, soit à peine 2,8 % des revenus annuels du site.

Selon la principale autrice de l’étude, Hanlin Li, les réseaux sociaux ont pris de l’expansion, au fil des ans, occupant du même coup une place de plus en plus grande dans la façon dont les informations sont consultées et partagées en ligne. Attribuer une valeur financière aux modérateurs bénévoles pour la première fois pourrait donner un pouvoir de négociation aux utilisateurs ordinaires, par rapport aux géants de la technologie, lorsqu’il est question de modération des contenus.

« Les grandes entreprises du secteur ont mis en place des pratiques nuisibles, en facilitant la dissémination des fausses nouvelles, et en s’avérant incapables de soutenir efficacement les volontaires qui combattent la prolifération du contenu dommageable en ligne », a dit Mme Li.

« Plus largement, notre étude porte sur la façon de redistribuer le pouvoir décisionnel dans l’industrie numérique pour y inclure les utilisateurs. Il s’agit ici d’un pas dans cette direction. »

Sur Reddit, les utilisateurs sont regroupés dans des communautés appelées « subreddits ». Ces communautés sont modérées par des bénévoles dont le travail est souvent décrit comme tenant de la passion, quelque chose qu’ils accomplissent parce qu’ils y croient, et souhaitent faire en sorte que les communautés demeurent actives et attrayantes, des communautés qui sont gratuites, dans ce qui pourrait avoir l’air d’un échange équitable de la part de Reddit.

Mais l’étude soulève une question importante : est-ce que les modérateurs et les autres utilisateurs offrent un « produit gratuit » aux entreprises, en leur fournissant leur temps, leurs données et leur énergie? Après tout, Reddit et Facebook – qui offre aussi des groupes articulés autour d’intérêts communs – sont des compagnies à but lucratif, avec des modèles d’affaires s’appuyant sur la publicité présentée aux utilisateurs.

Les modérateurs bénévoles, de leur côté, ne savent pas combien de travail collectif est nécessaire pour garder ces communautés viables et sécuritaires. Est-ce que le fait de connaître ces informations ferait une différence lors des négociations entre les utilisateurs et les entreprises?

« Mettre un prix sur le travail de ces gens pourrait être rentable lorsque vient le temps de réclamer plus de ressources et de meilleurs outils pour modérer les contenus de façon plus efficace », dit Mme Li.

Mme Li a réalisé ses travaux en collaboration avec Brent Hecht, un professeur associé qui est à la tête du Groupe de recherche des individus, des espaces et des algorithmes (PSA).

L’une des missions de ce groupe consiste à recadrer la contribution des utilisateurs à des sites comme Reddit, Google, Facebook et Twitter comme du « travail », et non pas seulement comme une participation passive à un espace en ligne, puisque les entreprises utilisent les données et le temps fournis par les utilisateurs pour générer des profits, que ce soit en « entraînant » leurs algorithmes, en ciblant la publicité, en recrutant de nouveaux utilisateurs… Bref, en générant ultimement plus de revenus.

Tout travail mérite salaire

Ce recadrage des efforts des internautes a poussé les chercheurs a concevoir l’expression « subsides du travail des données » lorsque vient le temps d’établir la valeur monétaire des contributions des utilisateurs des plateformes numériques.

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs sont parvenus à une estimation selon laquelle les modérateurs de Reddit accomplissent au minimum 466 heures de travail bénévole, chaque jour.

« Les modérateurs bénévoles se retrouvent dans une situation particulièrement désavantageuse lorsqu’il est question de demander de l’aide », a poursuivi Mme Li. « Notre démarche consiste à équilibrer le rapport de force. »