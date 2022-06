Les livres audio, un phénomène sur téléphone intelligent

Les Canadiens se sont largement tournés vers les livres audio durant la pandémie, révèle une enquête publiée par l’organisation BookNet Canada. Et cet intérêt marqué se serait transposé sous la forme d’une écoute sur téléphone intelligent.

De fait, la proportion de Canadiens amateurs de livres audio qui se tourne vers leur téléphone pour s’en servir comme plateforme d’écoute est passée à 42 % en 2021, comparativement à 28 % lors de l’année précédente.

L’enquête en question, intitulée Canadian Leisure and Reading 2021, indique par ailleurs que la proportion de citoyens du pays lisant au moins une fois par semaine n’a pas changé entre 2020 et 2021 : la moitié des personnes sondées ont ainsi mentionné avoir ouvert un livre ou lancé un livre audio au cours de la période examinée.

Si l’on passe à une fréquence quotidienne, la proportion de Canadiens ayant lu ou écouté un livre tombe à 33 %.

Sans grande surprise, ce sont les personnes les plus âgées qui consacrent le plus de temps à la lecture, du moins à une fréquence quotidienne, avec 58 % des 65 ans et plus qui prennent le temps de lire tous les jours. À l’autre extrémité du spectre, seulement un peu plus du tiers (35 %) des 18 à 29 ans lisent sur une base quotidienne.

Pourquoi les lecteurs s’adonnent-ils à ce passe-temps, d’ailleurs? Selon l’enquête de BookNet Canada, la raison la plus souvent évoquée est le désir de relaxer, qui est mentionnée par 35 % des répondants. Et 2 % des personnes interrogées ont spécifiquement indiqué la pandémie comme raison pour se plonger entre les pages d’un livre.

Comment trouver des livres?

L’enquête de BookNet se penche également sur la découvrabilité des livres, et sur les facteurs qui poussent un ou une lectrice à choisir un ouvrage en particulier.

Selon l’enquête, c’est le sujet abordé dans l’oeuvre qui est la principale raison expliquant le choix d’un livre en particulier, du moins pour 43 % des répondants. Ils sont ensuite 40 % à évoquer le nom de l’auteur ou autrice, 31 % à parler de la description de l’oeuvre, 25 % qui s’appuient sur des recommandations, 20 % qui se fient au personnage principal du livre ou à la série dans laquelle s’inscrit l’oeuvre, 14 % qui font leur choix parce que le livre sélectionné est un best-seller, etc.

Enfin, environ la moitié des lecteurs de livres papier achètent des oeuvres, plutôt que de les emprunter la majorité du temps. Cette proportion est sensiblement la même pour les livres électroniques, ainsi que pour les livres audio.