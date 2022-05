L’IA, un outil contre les bouchons de circulation?

Les longues files aux feux de circulation pourraient être chose du passé, en raison d’un nouveau système d’intelligence artificielle développé par des chercheurs de l’Université Aston.

Le système en question, le premier du genre, consulte les images des caméras de circulation en temps réel et adapte la fréquence des feux pour compenser, ce qui, de l’avis des chercheurs, permet de continuer à faire circuler les véhicules, et réduit ainsi la congestion.

Ledit système s’appuie sur un mode d’apprentissage où un programme est capable de comprendre lorsqu’il agit mal, et tenter alors une nouvelle façon de faire, ou continue de s’améliorer jusqu’à ce qu’il accomplisse des progrès.

Lors de tests, le système s’est avéré largement plus efficace que toutes les autres méthodes essayées, qui s’appuient généralement sur des transitions conçues à la main.

En 2019, il a été estimé que la congestion dans les zones urbaines du Royaume-Uni menait le Britannique moyen à perdre environ 115 heures de sa vie dans les bouchons, ainsi que de gaspiller 894 livres en essence et en salaire perdus. L’une des principales causes de cette congestion et l’absence de synchronisation des feux de circulation.

Les chercheurs ont conçu un simulateur de circulation, Traffic 3D, pour entraîner leur programme, en lui apprenant à gérer diverses conditions de circulation et météorologiques. Lorsque le système a été testé à une véritable intersection, il s’est subséquemment adapté à ces conditions réelles, malgré le fait qu’il n’avait été confronté qu’à des environnements simulés. Les spécialistes croient donc que Traffic 3D pourrait être efficace à plusieurs endroits réels.

« Comme un jeu »

La Dre Maria Chli, a expliqué que l’équipe « a conçu tout cela comme un jeu de contrôle de la circulation. Le programme obtient une « récompense » lorsqu’il fait franchir l’intersection à une voiture. Chaque fois qu’une voiture doit attendre ou qu’il y a un bouchon, la récompense est négative. Nous n’envoyons pas de signaux ou de données; nous contrôlons seulement le système de récompense ».

En ce moment, la principale méthode d’automatisation des feux de circulation dépend de boucles d’induction magnétiques; un câble est déposé sur la route et détecte les voitures qui roulent par-dessus. Le programme compte le tout et réagit ensuite aux données. Puisque l’IA créée par l’équipe de l’Université Aston « voit » le trafic important avant que les voitures ne franchissent le feu de circulation et prend rapidement une décision, le système répond plus promptement, et avec plus de flexibilité, affirment les chercheurs.

De son côté, le Dr George Vogiatzis, indique que « la raison pour laquelle nous avons basé notre programme sur des comportements appris est que cela lui permet de comprendre des situations jamais encore vécues auparavant. Nous avons testé cela avec un obstacle physique qui provoquait de la congestion, plutôt qu’une question de synchronisation des feux, et le système a malgré tout tiré son épingle du jeu. Du moment qu’il existe un lien causal, l’ordinateur comprendra ultimement quel est ce lien. C’est un système très puissant ».

Les chercheurs espèrent pouvoir tester leur système sur de vraies routes cette année.