Habiter près d’une ligne de bus rapide fait augmenter la valeur de sa propriété

Une nouvelle étude révèle que si peu de villes américaines possèdent des services de transit rapide par bus (SRB), celles pour qui c’est le cas profitent d’une hausse de la valeur des propriétés voisines de ces réseaux de transport collectif.

Des chercheurs se sont penchés sur l’impact de tels systèmes de SRB sur les propriétés immobilières près de 11 réseaux du genre dans 10 villes américaines, en notant que de précédentes études avaient permis d’établir que les réseaux de bus traditionnels avaient généralement un impact négatif mineur sur les propriétés voisines, ainsi que sur le prix des loyers.

Si les SRB n’avaient pas un impact négatif dans la plupart des villes examinées, ils ont bel et bien amélioré la valeur des propriétés à plusieurs logements dans des villes comme Cleveland, ce qui pourrait alors servir de modèle pour d’autres municipalités, indique Blake Acton, qui a mené les travaux de recherche à l’Université d’État de l’Ohio.

« Ce que nous avons vu à Cleveland est quelque chose de nouveau et de désirable, et les gens veulent vraiment vivre près du SRB, à cet endroit », mentionne M. Acton. « Cela démontre qu’il est possible de construire des infrastructures de SRB de première qualité et de stimuler le développement orienté vers le transit aux États-Unis. »

Les travaux ont été publiés dans le Journal of Transport Geography.

« Nos résultats indiquent que les emplacements situés près des SRB sont achalandés, et que les villes en croissance avec une importante clientèle utilisant les transports collectifs peuvent constater une hausse de la valeur des propriétés immobilières », mentionne le coauteur Harvey Miller, professeur en géographie. « Mais des SRB de bonne qualité peuvent avoir des impacts positifs dans plus de villes. »

Les SRB se démarquent des autobus traditionnels en cherchant à offrir un service plus rapide et plus efficace en utilisant des infrastructures comme des voies dédiées, une fréquence plus élevée, une priorité en matière de signalisation, la collecte des frais à l’extérieur des autobus, des plateformes surélevées et des gares et arrêts améliorés.

Cependant, la plupart des systèmes de SRB, aux États-Unis, ne disposent pas de certaines fonctionnalités essentielles, généralement des voies dédiées, et sont souvent décrits comme étant des version allégées du SRB.

Les États-Unis, parent pauvre des bus rapides

Les SRB ont commencé à croître en popularité, un peu partout dans le monde, au début du siècle, mais il n’en existe que 438 aux États-Unis, aujourd’hui, qui représentent à peine 8,2 % des circuits offerts à l’échelle planétaire.

« Les SRB existent partout dans le monde, et pas seulement dans les mégapoles denses », précise M. Acton. « Les SRB peuvent relier des zones piétonnes dans des villes, qui étaient autrefois isolées. »

En plus de Cleveland, les chercheurs ont examiné les impacts du SRB à Seattle, Eugen (Oregon), Oakland, Los Angeles, Kansas City, Chicago, Pittsburgh, Boston et Miami. Les divers attributs des voisinages situés près des circuits rapides d’autobus ont aussi été évalués pour en noter le transformation, dont la composition démographique, l’éducation des résidents, le revenu, ainsi que la proximité des lieux de travail et des espaces verts. Les résultats indiquent que 3 des 11 systèmes de SRB avaient entraîné des hausses de la valeur des propriétés installées près des stations, 1 système a entraîné une baisse, et les autres systèmes n’ont pas été associés à des changements importants.

Toujours selon l’étude, les SRB peuvent être particulièrement avantageux pour les résidences à logements multiples.

« Nous avons créé des modèles séparés où nous avons observé les propriétés unifamiliales et celles qui comptaient plusieurs logements, lorsqu’il était possible de le faire dans une ville », a indiqué M. Acton. « Lorsque nous avons examiné Cleveland, nous avons constaté une différence énorme entre les deux. »

À Cleveland, toujours, les résidences unifamiliales situées le long de la ligne Healthline n’ont pas profité d’une hausse ou encaissé une baisse, mais la valeur des résidences plurifamiliales a bondi de 41,5 %, comparativement à des propriétés situées dans des quartiers similaires, mais plus loin des lignes de bus rapides.

Au dire de M. Acton, les résultats des travaux indiquent que les SRB ont un impact généralement positif sur les communautés avoisinantes.

Selon les chercheurs, le succès de la ligne Healthline, à Cleveland, en matière de valeur des propriétés immobilières, peut être attribué au fait que ladite ligne circule près d’une voie d’accès importante, possède des lignes de transit dédiées, et que cet axe a eu droit à 7 milliards de dollars américains en nouveaux investissements, y compris des rénovations en termes de structure et apparence des rues. Cela a aidé à entraîner une hausse de 138 % de la fréquentation, par rapport au service de bus que le SRB est venu remplacer.

Les propriétés à logements multiples peuvent être les principaux bénéficiaires de ces hausses de valeur liées à la présence du SRB, puisque les systèmes d’autobus facilitent le transport vers le bureau sans voiture, et favorisent donc la densification urbaine.

Toujours selon l’étude, concevoir les stations des SRB pour avantager l’automobile peut s’avérer être une nuisance, plutôt qu’un avantage pour le quartier, précise M. Miller.

« Les seules occasions où le SRB nuit à la valeur foncière sont lorsque les stations sont entourées de stationnements. Cela signifie que les stations ne sont pas accessibles à pied, et ne sont donc pas bien intégrées au sein de la ville », dit-il.

« Le transport collectif est la colonne vertébrale d’un système de transport urbain durable. J’espère que notre étude encouragera davantage de communautés à considérer le SRB bien développé comme une option viable », ajoute M. Miller.