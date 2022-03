Les raisons complexes derrière l’appui aux mouvements populistes

Des chercheurs oeuvrant à un projet européen ont constaté que les raisons expliquant l’appui des citoyens en faveur des mouvements populistes étaient complexes. L’un de ces scientifiques, la professeure Inari Sakki, explique que des thèmes soulevés par l’extrême droite en Finlande, par exemple, étaient aussi mis de l’avant par des électeurs qui ne sont pas lié au Parti des Finlandais, la formation canalisant cette mouvance.

La Pre Sakki est responsable de deux projets étudiant le populisme en Finlande, et participe également au projet PopRep, financé par la Fondation nationale suisse pour la science, qui s’intéresse à la représentation du populisme dans quatre pays européens.

En plus de la Finlande, la représentation du populisme est ainsi étudiée en Suisse, en Grèce et en France.

Dans le cadre du projet, les chercheurs s’intéressent à des contenus qualitatifs et quantitatifs. L’équipe de la Pre Sakki mène des entrevues avec des citoyens des quatre pays mentionnés. Au total, en Finlande, ce sont 55 rencontres de longue haleine qui ont eu lieu avec des gens de différents groupes d’âge et vivant dans diverses régions du pays.

« Nous avons interrogé des gens votant pour différents partis. Notre matériel est extrêmement intéressant, et vient souligner la multitude de raisons expliquant l’attrait du populisme », dit Mme Sakki.

Le projet examine également de quelle façon la rhétorique des politiciens et les contenus électoraux sont partagés et reçus sur divers médias sociaux, qui se concentrent sur l’aspect visuel et la construction multimodale des messages populistes. Des images, des articles et des statistiques ont entre autres été utilisés dans le cadre des entrevues.

La théorie des représentations sociales se retrouve au coeur des travaux de la Pre Sakki. Ces représentations sont habituellement formées de théories et de conceptions de tous les jours qui sont liées à des choses importantes pour la population.

« Les gestes et les orientations des gens sont guidés non seulement par leur savoir et leurs propres conceptions, mais aussi par leurs croyances, en particulier ce que nous croyons être ce que les autres pensent, et ce que nous pensons du savoir des autres à notre sujet. Ces représentations et métareprésentations jouent un rôle important, et peuvent aussi être employées à des fins politiques. Pour le dire crûment, la manipulation des conceptions des gens peut même déclencher une guerre », dit-elle.

La modération finlandaise et suisse

Parmi les caractéristiques typiques du populisme, on compte un sentiment d’opposition aux élites, le fait de se concentrer sur les différences entre ces élites et le « vrai monde », ainsi que l’idée de la souveraineté des populations, c’est-à-dire le droit à l’autodétermination. Bien que l’opposition à l’immigration est liée au populisme, la Pre Sakki soutient qu’il ne s’agit pas d’une dimension essentielle du phénomène.

« L’opposition à l’immigration est typique d’un certain genre de populisme, mais pas du populisme par défaut. Il est important de garder en tête le fait que le populisme existait depuis bien longtemps avant que l’immigration ne soit politisée. »

Selon les résultats préliminaires du projet PopRep, en Finlande et en Suisse, les dimensions du populisme sont modérées, contrairement à la Grèce et à la France.

Pour la Pre Sakki, il est important d’étudier ce qui alimente le populisme : « On doit se rappeler que tous les populismes ne sont pas mauvais. Cela peut permettre de faire entendre les voix de ceux qui sont situés plus loin du centre politique. »

Cependant, il existe également des mécaniques populistes qui ont un impact négatifs sur certains groupes et en matière de droits de la personne, et c’est ce que la Pre Sakki a tenté de mettre de l’avant dans ses travaux. Par exemple, son analyse des vidéos électorales du Parti des Finlandais montre que les messages anti-immigration sont minutieusement construits, en divertissant la personne devant son écran avec des sons et des images qui pourraient être perçus comme racistes.

« Il est également alarmant de voir comment la misogynie est liée aux messages populistes. Voilà pourquoi il est important d’analyser le contenu des messages populistes qui sont construits de façon intentionnelle à l’aide de la rhétorique, de l’humour et d’images populistes », dit-elle.

