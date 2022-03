Les 7 Reliques, tome 1: bienvenue dans un monde fantastique

LecturesB, collaboration spéciale

Le prince-démon Entropia est sur le point de faire son retour! Jadis emprisonné par les dieux, il se régénère plus vite qu’eux en aspirant la vitalité de la terre. Le monde est désormais en danger, et seule l’enfant-étoile, dont la déesse de la Destinée Moira a prédit la venue, pourra les remplacer dans ce nouveau combat. Elle s’appelle Cordélia, est orpheline et a 16 ans. Du jour au lendemain, sa vie est chamboulée après avoir rencontré l’ange Luxdel, qui l’informe que l’avenir du monde repose entre ses mains!

Cordélia est donc orpheline depuis quatre ans, et est ballottée de maison d’accueil en maison d’accueil. Le dernier couple qui l’a recueillie l’affuble de toutes les corvées possibles et imaginables. Et aujourd’hui, ils lui ont donné l’ordre de se rendre à l’orée de la forêt pour récupérer des denrées qui ne se trouvent pas au port de commerce. Elle va devoir commercer avec les esprits vivant dans les bois. C’est alors qu’elle découvre un corbeau blessé encerclé par des carcajous. Elle ne fait pas le poids face à ces animaux, mais est vite sauvée par deux loups, l’un au pelage d’argent, l’autre à la couleur miel. Cette épreuve était en fait un test, l’ange Luxdel s’étant transformé en corbeau pour voir si la jeune fille serait à la hauteur de sa destinée. C’est le début d’une épopée fantastique pleine de rebondissements et de dangers pour notre héroïne!

Avec ce premier tome de Les 7 Reliques, publié aux Éditions St Honoré, Joffrey Lebourg nous plonge dans un univers rempli de magie, de nombreux peuples et créatures surnaturelles. Magiciens, nymphes, lutins, farfadets, hommes-bêtes, démons… les références sont très nombreuses et ne semblent jamais en finir. De plus, comme l’auteur a su se les approprier pour nous offrir un monde bien à lui – le monde d’Alkymia –, le résultat est excellent et promet de belles surprises par la suite car à la fin de cette lecture, Cordélia n’a arpenté qu’un seul continent : le continent d’Arboréa, recouvert de forêts.

Dans sa quête pour sauver le monde, Cordélia est accompagnée de deux magiciennes envoyées pour l’aider : Amber et Louane. Amber et Louane sont toutes deux venues d’un autre monde. Amber est une Elfe noire et la fille d’un esprit ancien du feu. Quant à Louane, elle a un quart de sang féerique, et possède des pouvoirs de guérison. Par la suite, vient s’ajouter au trio un voleur chasseur de trésors du nom de Liam.

Vous l’aurez compris, on plonge en plein dans un roman de fantasy, avec tous ses codes, toutes ses références, qui ne sont pas sans rappeler les éléments que l’on trouve dans les jeux de rôle. La magie a la part belle dans ce premier tome, mais aussi l’aventure et les dangers. La quête de Cordélia est semée d’embûches, et il va falloir qu’elle parvienne à faire la part des choses entre le Bien et le Mal.

« Quatre créatures sortirent de la forêt. Elles avaient l’arrière-train bas des hyènes mais le reste de leur corps était plutôt bâti sur le modèle des chiens de garde. En réalité, seuls leur tête et leur dos étaient matériels, formés d’éclats pointus de bois nécrosés. Les pattes et le ventre se composaient plutôt d’ombres solides. »

Le monde dépeint par Joffrey Lebourg est très riche. Rien n’est laissé au hasard. Les pouvoirs de chaque race, les spécificités de chaque espèce (avec, dans ce premier tome, des explications très approfondies sur les Elfes : les Hauts-Elfes, les Elfes sylvestres, les Elfes lunaires, les Elfes noirs…), le système politique, le commerce, les blasons des Maisons… Il prend le temps de poser les choses et son univers en ressort très fouillé, bien construit, si bien qu’on a confiance en l’avenir de la série qui est prévue en sept tomes, comme les sept Reliques que Cordélia et ses amis doivent retrouver pour sauver le monde du retour d’Entropia!

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.