L’orang-outan peut-il apprendre à découper?

L’observation est d’autant plus importante que ces cousins vivent dans les arbres, où ils sont rarement confrontés à des cailloux. Les deux congénères, qui vivent au parc zoologique de Kristiansand, au sud de la Norvège, ont reçu des chercheurs une boîte contenant un morceau de fruit, fermée avec de la corde, et diverses pierres: ces dernières choisies parce qu’il aurait en théorie été possible de les tailler pour les rendre plus coupantes et couper la corde.

Si cette dernière tâche était trop compliquée pour eux, en revanche, les grands singes ont utilisé des pierres pour frapper sur la boîte, une action que les chercheurs ont jugée « intéressante », parce qu’elle ne leur est pas coutumière dans la nature. Mieux, lorsque les chercheurs ont fourni une pierre déjà coupante, l’un des orangs-outans s’en est servi pour déchirer la boîte et accéder au fruit: il s’agirait de la toute première observation d’un tel comportement chez un orang-outan.

Ont-ils imité des humains avec qui ils sont en contact au parc zoologique ou auraient-ils spontanément fait la même chose avec n’importe quelle pierre coupante dans la nature? La réponse reste obscure, mais elle renvoie à ce qui s’est passé, il y a quelques millions d’années, pour que certains de nos ancêtres réalisent qu’ils pouvaient utiliser des cailloux, et même les améliorer. Les ancêtres des orangs-outans ont divergé des nôtres il y a 13 millions d’années.